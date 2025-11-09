CoinDepo Harga Hari Ini

Harga langsung CoinDepo (COINDEPO) hari ini ialah $ 0.08607, dengan 3.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COINDEPO kepada USD penukaran adalah $ 0.08607 setiap COINDEPO.

CoinDepo kini berada pada kedudukan #4094 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 COINDEPO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COINDEPO didagangkan antara $ 0.07744 (rendah) dan $ 0.08774 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0988724198446504, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.06296981737272704.

Dalam prestasi jangka pendek, COINDEPO dipindahkan +0.58% dalam sejam terakhir dan +7.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 67.42K.

CoinDepo (COINDEPO) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4094 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 67.42K$ 67.42K $ 67.42K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 86.07M$ 86.07M $ 86.07M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa CoinDepo ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.42K. Bekalan edaran COINDEPO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 86.07M.