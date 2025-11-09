Coinbase Harga Hari Ini

Harga langsung Coinbase (COINON) hari ini ialah $ 315.37, dengan 0.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COINON kepada USD penukaran adalah $ 315.37 setiap COINON.

Coinbase kini berada pada kedudukan #2398 mengikut permodalan pasaran pada $ 590.84K, dengan bekalan edaran sebanyak 1.87K COINON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COINON didagangkan antara $ 305.49 (rendah) dan $ 321.3 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 398.53963644307055, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 286.74574702692615.

Dalam prestasi jangka pendek, COINON dipindahkan -1.14% dalam sejam terakhir dan -6.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.99K.

Coinbase (COINON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2398 Modal Pasaran $ 590.84K$ 590.84K $ 590.84K Kelantangan (24J) $ 56.99K$ 56.99K $ 56.99K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 590.84K$ 590.84K $ 590.84K Bekalan Peredaran 1.87K 1.87K 1.87K Jumlah Bekalan 1,873.47791822 1,873.47791822 1,873.47791822 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Coinbase ialah $ 590.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.99K. Bekalan edaran COINON ialah 1.87K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1873.47791822. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 590.84K.