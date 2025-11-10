Tokenomik Coinbase (COINON)

Tokenomik Coinbase (COINON)

Lihat cerapan utama tentang Coinbase (COINON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:36:53 (UTC+8)
Coinbase (COINON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Coinbase (COINON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 599.06K
$ 599.06K$ 599.06K
Jumlah Bekalan:
$ 1.87K
$ 1.87K$ 1.87K
Bekalan Edaran:
$ 1.87K
$ 1.87K$ 1.87K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 599.06K
$ 599.06K$ 599.06K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 402.07
$ 402.07$ 402.07
Terendah Sepanjang Masa:
$ 286.74574702692615
$ 286.74574702692615$ 286.74574702692615
Harga Semasa:
$ 319.76
$ 319.76$ 319.76

Coinbase (COINON) Maklumat

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Laman Web Rasmi:
https://app.ondo.finance/assets/coinon
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xF042cfa86cf1D598a75Bdb55c3507a1F39f9493b

Tokenomik Coinbase (COINON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Coinbase (COINON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token COINON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token COINON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik COINON, terokai COINON harga langsung token!

Cara Membeli COINON

Berminat untuk menambah Coinbase (COINON) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli COINON, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Coinbase (COINON) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga COINON membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

COINON Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju COINON? Halaman ramalan harga COINON kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

