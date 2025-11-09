BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Coinbase xStock langsung hari ini ialah 308.33 USD.COINX modal pasaran ialah 8,324,908.927566594 USD. Jejaki masa nyata COINX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Coinbase xStock langsung hari ini ialah 308.33 USD.COINX modal pasaran ialah 8,324,908.927566594 USD. Jejaki masa nyata COINX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai COINX

Maklumat Harga COINX

Apakah COINX

Laman Web Rasmi COINX

Tokenomik COINX

Ramalan Harga COINX

Sejarah COINX

COINX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang COINX-ke-Fiat

COINX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Coinbase xStock Logo

Coinbase xStockHargae(COINX)

1 COINX ke USD Harga Langsung:

$308.33
$308.33$308.33
-0.39%1D
USD
Coinbase xStock (COINX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:55:10 (UTC+8)

Coinbase xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Coinbase xStock (COINX) hari ini ialah $ 308.33, dengan 0.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COINX kepada USD penukaran adalah $ 308.33 setiap COINX.

Coinbase xStock kini berada pada kedudukan #1193 mengikut permodalan pasaran pada $ 8.32M, dengan bekalan edaran sebanyak 27.00K COINX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COINX didagangkan antara $ 308.24 (rendah) dan $ 310.62 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 444.5539034948311, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 286.29110453274694.

Dalam prestasi jangka pendek, COINX dipindahkan -0.06% dalam sejam terakhir dan -11.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 59.64K.

Coinbase xStock (COINX) Maklumat Pasaran

No.1193

$ 8.32M
$ 8.32M$ 8.32M

$ 59.64K
$ 59.64K$ 59.64K

$ 8.32M
$ 8.32M$ 8.32M

27.00K
27.00K 27.00K

--
----

26,999.9965218
26,999.9965218 26,999.9965218

SOL

Had Pasaran semasa Coinbase xStock ialah $ 8.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.64K. Bekalan edaran COINX ialah 27.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 26999.9965218. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.32M.

Coinbase xStock Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 308.24
$ 308.24$ 308.24
24J Rendah
$ 310.62
$ 310.62$ 310.62
24J Tinggi

$ 308.24
$ 308.24$ 308.24

$ 310.62
$ 310.62$ 310.62

$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311$ 444.5539034948311

$ 286.29110453274694
$ 286.29110453274694$ 286.29110453274694

-0.06%

-0.38%

-11.02%

-11.02%

Coinbase xStock (COINX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Coinbase xStock hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.2072-0.38%
30 Hari$ -61.54-16.64%
60 Hari$ -12.9-4.02%
90 Hari$ -21.57-6.54%
Perubahan Harga Coinbase xStock Hari Ini

Hari ini, COINX mencatatkan perubahan sebanyak $ -1.2072 (-0.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCoinbase xStock

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -61.54 (-16.64%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Coinbase xStock

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, COINX mengalami perubahan sebanyak $ -12.9 (-4.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Coinbase xStock

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -21.57 (-6.54%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Coinbase xStock (COINX)?

Semak Coinbase xStockhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Coinbase xStock

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Coinbase xStock pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Coinbase xStock?

Coinbase stock (COIN) prices are influenced by: cryptocurrency market volatility, Bitcoin/Ethereum price movements, trading volume on platform, regulatory changes, institutional crypto adoption, company earnings/revenue, user growth metrics, competition from other exchanges, macroeconomic conditions, and investor sentiment toward crypto sector.

Mengapa orang ingin tahu harga Coinbase xStock hari ini?

People want to know Coinbase xStock (COINX) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, profit/loss calculations, and staying informed about market trends. Real-time pricing helps traders make informed choices.

Ramalan Harga untuk Coinbase xStock

Coinbase xStock (COINX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COINX pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Coinbase xStock (COINX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Coinbase xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Coinbase xStock yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk COINX ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Coinbase xStock Ramalan Harga.

Perihal Coinbase xStock

COINX is a digital cryptocurrency designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on the internet. Its primary role is to provide a decentralized, digital alternative to traditional fiat currencies, enabling users to make and receive payments without the need for a central authority or intermediary. COINX operates on a proof-of-work consensus mechanism, which is widely recognized for its security and resistance to fraudulent transactions. The supply of COINX is capped, with new coins being issued as rewards to miners for validating transactions and maintaining the network. In the broader cryptocurrency ecosystem, COINX is typically used for online purchases, remittances, and as a store of value, among other uses.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Coinbase xStock dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Coinbase xStock? Membeli COINX adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Coinbase xStock. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Coinbase xStock (COINX) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 27.00K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Coinbase xStock akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Coinbase xStock (COINX)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Coinbase xStock

Memiliki Coinbase xStock membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Coinbase xStock (COINX) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Coinbase xStock, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Coinbase xStock Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Coinbase xStock

Berapakah nilai 1 Coinbase xStock pada tahun 2030?
Jika Coinbase xStock berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Coinbase xStock berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:55:10 (UTC+8)

Coinbase xStock (COINX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Coinbase xStock

COINX USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek COINX dengan leveraj. Terokai COINX dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Coinbase xStock (COINX) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Coinbase xStock langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
COINX/USDT
$308.33
$308.33$308.33
-0.41%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04177
$0.04177$0.04177

+108.85%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1141
$0.1141$0.1141

+20.10%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006457
$0.00006457$0.00006457

+227.76%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000353
$0.0000353$0.0000353

+135.33%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12953
$0.12953$0.12953

+83.47%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03849
$0.03849$0.03849

+64.41%

Decred

Decred

DCR

$36.572
$36.572$36.572

+53.06%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator COINX-ke-USD

Jumlah

COINX
COINX
USD
USD

1 COINX = 308.33 USD