Coinbase xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Coinbase xStock (COINX) hari ini ialah $ 308.33, dengan 0.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COINX kepada USD penukaran adalah $ 308.33 setiap COINX.

Coinbase xStock kini berada pada kedudukan #1193 mengikut permodalan pasaran pada $ 8.32M, dengan bekalan edaran sebanyak 27.00K COINX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COINX didagangkan antara $ 308.24 (rendah) dan $ 310.62 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 444.5539034948311, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 286.29110453274694.

Dalam prestasi jangka pendek, COINX dipindahkan -0.06% dalam sejam terakhir dan -11.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 59.64K.

Coinbase xStock (COINX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1193 Modal Pasaran $ 8.32M$ 8.32M $ 8.32M Kelantangan (24J) $ 59.64K$ 59.64K $ 59.64K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.32M$ 8.32M $ 8.32M Bekalan Peredaran 27.00K 27.00K 27.00K Bekalan Maks ---- -- Jumlah Bekalan 26,999.9965218 26,999.9965218 26,999.9965218 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Coinbase xStock ialah $ 8.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.64K. Bekalan edaran COINX ialah 27.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 26999.9965218. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.32M.