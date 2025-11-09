Cointel Harga Hari Ini

Harga langsung Cointel (COLS) hari ini ialah $ 0.02227, dengan 1.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COLS kepada USD penukaran adalah $ 0.02227 setiap COLS.

Cointel kini berada pada kedudukan #1020 mengikut permodalan pasaran pada $ 12.61M, dengan bekalan edaran sebanyak 566.35M COLS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COLS didagangkan antara $ 0.02018 (rendah) dan $ 0.02273 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.041637001905749906, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.021250259407989507.

Dalam prestasi jangka pendek, COLS dipindahkan +3.10% dalam sejam terakhir dan -9.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.79M.

Cointel (COLS) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1020 Modal Pasaran $ 12.61M$ 12.61M $ 12.61M Kelantangan (24J) $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 222.70M$ 222.70M $ 222.70M Bekalan Peredaran 566.35M 566.35M 566.35M Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Kadar Peredaran 5.66% Rantaian Blok Awam AVAX_CCHAIN

