Harga Cointel langsung hari ini ialah 0.02227 USD.COLS modal pasaran ialah 12,612,544.03772 USD. Jejaki masa nyata COLS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Cointel Logo

CointelHargae(COLS)

1 COLS ke USD Harga Langsung:

$0.02226
-1.37%1D
USD
Cointel (COLS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:13:50 (UTC+8)

Cointel Harga Hari Ini

Harga langsung Cointel (COLS) hari ini ialah $ 0.02227, dengan 1.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COLS kepada USD penukaran adalah $ 0.02227 setiap COLS.

Cointel kini berada pada kedudukan #1020 mengikut permodalan pasaran pada $ 12.61M, dengan bekalan edaran sebanyak 566.35M COLS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COLS didagangkan antara $ 0.02018 (rendah) dan $ 0.02273 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.041637001905749906, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.021250259407989507.

Dalam prestasi jangka pendek, COLS dipindahkan +3.10% dalam sejam terakhir dan -9.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.79M.

Cointel (COLS) Maklumat Pasaran

No.1020

$ 12.61M
$ 1.79M
$ 222.70M
566.35M
10,000,000,000
10,000,000,000
5.66%

AVAX_CCHAIN

Had Pasaran semasa Cointel ialah $ 12.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.79M. Bekalan edaran COLS ialah 566.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 222.70M.

Cointel Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02018
24J Rendah
$ 0.02273
24J Tinggi

$ 0.02018
$ 0.02273
$ 0.041637001905749906
$ 0.021250259407989507
+3.10%

-1.37%

-9.11%

-9.11%

Cointel (COLS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Cointel hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003092-1.37%
30 Hari$ -0.00349-13.55%
60 Hari$ +0.00927+71.30%
90 Hari$ +0.00927+71.30%
Perubahan Harga Cointel Hari Ini

Hari ini, COLS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0003092 (-1.37%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCointel

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00349 (-13.55%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Cointel

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, COLS mengalami perubahan sebanyak $ +0.00927 (+71.30%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Cointel

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00927 (+71.30%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cointel (COLS)?

Semak Cointelhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Cointel

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Cointel pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Cointel?

Several key factors influence Cointel (COLS) prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and adoption news
6. Regulatory changes affecting crypto markets
7. Supply and demand dynamics
8. Competition from similar projects
9. Technical analysis patterns
10. Macroeconomic factors like inflation and interest rates

Mengapa orang ingin tahu harga Cointel hari ini?

People want to know Cointel (COLS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing market entry/exit points, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss positions, and execute strategic moves in the fast-moving crypto market.

Ramalan Harga untuk Cointel

Cointel (COLS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COLS pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Cointel (COLS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Cointel berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Cointel yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk COLS ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Cointel Ramalan Harga.

Perihal Cointel

COLS is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate transactions within a specific ecosystem, serving as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. The asset utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring the security and integrity of its network. COLS is typically used in decentralized applications (dApps) within its ecosystem, enabling users to interact with these applications and perform transactions. Its issuance and supply model are determined by the rules set within its blockchain protocol.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Cointel dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Cointel? Membeli COLS adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Cointel. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Cointel (COLS) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 566.35M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Cointel akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Cointel (COLS)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Cointel

Memiliki Cointel membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Cointel (COLS) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Cointel (COLS)

COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.

Cointel Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cointel, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Cointel Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cointel

Berapakah nilai 1 Cointel pada tahun 2030?
Jika Cointel berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Cointel berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:13:50 (UTC+8)

Cointel (COLS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Cointel

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

