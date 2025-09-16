Lagi Mengenai COM

BRC20.COMHargae(COM)

1 COM ke USD Harga Langsung:

$0.017358
$0.017358$0.017358
+3.40%1D
BRC20.COM (COM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:35:31 (UTC+8)

BRC20.COM (COM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.016775
$ 0.016775$ 0.016775
24J Rendah
$ 0.0186
$ 0.0186$ 0.0186
24J Tinggi

$ 0.016775
$ 0.016775$ 0.016775

$ 0.0186
$ 0.0186$ 0.0186

-1.12%

+3.40%

+4.26%

+4.26%

BRC20.COM (COM) harga masa nyata ialah $ 0.017358. Sepanjang 24 jam yang lalu, COM didagangkan antara $ 0.016775 rendah dan $ 0.0186 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COM sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, COM telah berubah sebanyak -1.12% sejak sejam yang lalu, +3.40% dalam 24 jam dan +4.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BRC20.COM (COM) Maklumat Pasaran

$ 54.55K
$ 54.55K$ 54.55K

$ 364.52K
$ 364.52K$ 364.52K

21,000,000
21,000,000 21,000,000

BRC20

Had Pasaran semasa BRC20.COM ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.55K. Bekalan edaran COM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 364.52K.

BRC20.COM (COM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BRC20.COM hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00057077+3.40%
30 Hari$ -0.008445-32.73%
60 Hari$ -0.01711-49.65%
90 Hari$ +0.008938+106.15%
Perubahan Harga BRC20.COM Hari Ini

Hari ini, COM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00057077 (+3.40%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBRC20.COM

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.008445 (-32.73%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BRC20.COM

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, COM mengalami perubahan sebanyak $ -0.01711 (-49.65%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BRC20.COM

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.008938 (+106.15%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BRC20.COM (COM)?

Semak BRC20.COMhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BRC20.COM (COM)

BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin.

BRC20.COM tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BRC20.COM pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

- Semak COM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BRC20.COM di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BRC20.COM anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BRC20.COM Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BRC20.COM (COM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BRC20.COM (COM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BRC20.COM.

Semak BRC20.COM ramalan harga sekarang!

Tokenomik BRC20.COM (COM)

Memahami tokenomik BRC20.COM (COM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token COM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BRC20.COM (COM)

Mencari cara membeli BRC20.COM? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BRC20.COM di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

COM kepada Mata Wang Tempatan

1 BRC20.COM(COM) ke VND
456.77577
1 BRC20.COM(COM) ke AUD
A$0.02586342
1 BRC20.COM(COM) ke GBP
0.01267134
1 BRC20.COM(COM) ke EUR
0.01458072
1 BRC20.COM(COM) ke USD
$0.017358
1 BRC20.COM(COM) ke MYR
RM0.0729036
1 BRC20.COM(COM) ke TRY
0.71671182
1 BRC20.COM(COM) ke JPY
¥2.551626
1 BRC20.COM(COM) ke ARS
ARS$25.45151466
1 BRC20.COM(COM) ke RUB
1.4372424
1 BRC20.COM(COM) ke INR
1.52854548
1 BRC20.COM(COM) ke IDR
Rp284.55733152
1 BRC20.COM(COM) ke KRW
23.97504318
1 BRC20.COM(COM) ke PHP
0.98801736
1 BRC20.COM(COM) ke EGP
￡E.0.83544054
1 BRC20.COM(COM) ke BRL
R$0.0919974
1 BRC20.COM(COM) ke CAD
C$0.02378046
1 BRC20.COM(COM) ke BDT
2.1142044
1 BRC20.COM(COM) ke NGN
25.94604408
1 BRC20.COM(COM) ke COP
$67.8046875
1 BRC20.COM(COM) ke ZAR
R.0.3011613
1 BRC20.COM(COM) ke UAH
0.71462886
1 BRC20.COM(COM) ke VES
Bs2.77728
1 BRC20.COM(COM) ke CLP
$16.472742
1 BRC20.COM(COM) ke PKR
Rs4.92689472
1 BRC20.COM(COM) ke KZT
9.39276096
1 BRC20.COM(COM) ke THB
฿0.55042218
1 BRC20.COM(COM) ke TWD
NT$0.52369086
1 BRC20.COM(COM) ke AED
د.إ0.06370386
1 BRC20.COM(COM) ke CHF
Fr0.01371282
1 BRC20.COM(COM) ke HKD
HK$0.13504524
1 BRC20.COM(COM) ke AMD
֏6.6376992
1 BRC20.COM(COM) ke MAD
.د.م0.15570126
1 BRC20.COM(COM) ke MXN
$0.31817214
1 BRC20.COM(COM) ke SAR
ريال0.0650925
1 BRC20.COM(COM) ke PLN
0.0624888
1 BRC20.COM(COM) ke RON
лв0.07429224
1 BRC20.COM(COM) ke SEK
kr0.1605615
1 BRC20.COM(COM) ke BGN
лв0.0286407
1 BRC20.COM(COM) ke HUF
Ft5.7324795
1 BRC20.COM(COM) ke CZK
0.35774838
1 BRC20.COM(COM) ke KWD
د.ك0.00529419
1 BRC20.COM(COM) ke ILS
0.05797572
1 BRC20.COM(COM) ke AOA
Kz15.82303206
1 BRC20.COM(COM) ke BHD
.د.ب0.006526608
1 BRC20.COM(COM) ke BMD
$0.017358
1 BRC20.COM(COM) ke DKK
kr0.10970256
1 BRC20.COM(COM) ke HNL
L0.45530034
1 BRC20.COM(COM) ke MUR
0.7854495
1 BRC20.COM(COM) ke NAD
$0.30150846
1 BRC20.COM(COM) ke NOK
kr0.1701084
1 BRC20.COM(COM) ke NZD
$0.02898786
1 BRC20.COM(COM) ke PAB
B/.0.017358
1 BRC20.COM(COM) ke PGK
K0.07255644
1 BRC20.COM(COM) ke QAR
ر.ق0.06318312
1 BRC20.COM(COM) ke RSD
дин.1.72330224

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BRC20.COM, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BRC20.COM

Berapakah nilai BRC20.COM (COM) hari ini?
Harga langsung COM dalam USD ialah 0.017358 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa COM ke USD?
Harga semasa COM ke USD ialah $ 0.017358. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BRC20.COM?
Had pasaran untuk COM ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran COM?
Bekalan edaran COM ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COM?
COM mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COM?
COM melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan COM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COMialah $ 54.55K USD.
Adakah COM akan naik lebih tinggi tahun ini?
COM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:35:31 (UTC+8)

BRC20.COM (COM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

