Comput3 Logo

Comput3Hargae(COM3)

1 COM3 ke USD Harga Langsung:

$0.002198
$0.002198$0.002198
+0.73%1D
USD
Comput3 (COM3) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:25:02 (UTC+8)

Comput3 (COM3) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002118
$ 0.002118$ 0.002118
24J Rendah
$ 0.002243
$ 0.002243$ 0.002243
24J Tinggi

$ 0.002118
$ 0.002118$ 0.002118

$ 0.002243
$ 0.002243$ 0.002243

--
----

--
----

+0.45%

+0.73%

-15.40%

-15.40%

Comput3 (COM3) harga masa nyata ialah $ 0.002193. Sepanjang 24 jam yang lalu, COM3 didagangkan antara $ 0.002118 rendah dan $ 0.002243 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COM3 sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, COM3 telah berubah sebanyak +0.45% sejak sejam yang lalu, +0.73% dalam 24 jam dan -15.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Comput3 (COM3) Maklumat Pasaran

--
----

$ 38.69K
$ 38.69K$ 38.69K

$ 21.93M
$ 21.93M$ 21.93M

--
----

10,000,000,003
10,000,000,003 10,000,000,003

SOL

Had Pasaran semasa Comput3 ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 38.69K. Bekalan edaran COM3 ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000003. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.93M.

Comput3 (COM3) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Comput3 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001593+0.73%
30 Hari$ -0.001063-32.65%
60 Hari$ -0.00092-29.56%
90 Hari$ -0.000774-26.09%
Perubahan Harga Comput3 Hari Ini

Hari ini, COM3 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001593 (+0.73%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariComput3

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001063 (-32.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Comput3

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, COM3 mengalami perubahan sebanyak $ -0.00092 (-29.56%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Comput3

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000774 (-26.09%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Comput3 (COM3)?

Semak Comput3halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Comput3 (COM3)

Comput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built.

Comput3 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Comput3 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak COM3 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Comput3 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Comput3 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Comput3 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Comput3 (COM3) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Comput3 (COM3) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Comput3.

Semak Comput3 ramalan harga sekarang!

Tokenomik Comput3 (COM3)

Memahami tokenomik Comput3 (COM3) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token COM3 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Comput3 (COM3)

Mencari cara membeli Comput3? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Comput3 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Comput3 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Comput3, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Comput3 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Comput3

Berapakah nilai Comput3 (COM3) hari ini?
Harga langsung COM3 dalam USD ialah 0.002193 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa COM3 ke USD?
Harga semasa COM3 ke USD ialah $ 0.002193. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Comput3?
Had pasaran untuk COM3 ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran COM3?
Bekalan edaran COM3 ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COM3?
COM3 mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COM3?
COM3 melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan COM3?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COM3ialah $ 38.69K USD.
Adakah COM3 akan naik lebih tinggi tahun ini?
COM3 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COM3ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:25:02 (UTC+8)

