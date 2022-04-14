Tokenomik COMAI (COMAI)

Tokenomik COMAI (COMAI)

Lihat cerapan utama tentang COMAI (COMAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
COMAI (COMAI) Maklumat

Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

Laman Web Rasmi:
https://www.communeai.org/
Peneroka Blok:
https://explorer.comstats.org/#/

COMAI (COMAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk COMAI (COMAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 423.40K
$ 423.40K
Jumlah Bekalan:
$ 169.42M
$ 169.42M
Bekalan Edaran:
$ 71.16M
$ 71.16M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.01M
$ 1.01M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2
$ 2
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.018996619659761273
$ 0.018996619659761273
Harga Semasa:
$ 0.00595
$ 0.00595

Tokenomik COMAI (COMAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik COMAI (COMAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token COMAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token COMAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik COMAI, terokai COMAI harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.