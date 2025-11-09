Common Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Common Protocol (COMMON) hari ini ialah $ 0.0132, dengan 11.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COMMON kepada USD penukaran adalah $ 0.0132 setiap COMMON.

Common Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 30.84M, dengan bekalan edaran sebanyak 2.34B COMMON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COMMON didagangkan antara $ 0.01154 (rendah) dan $ 0.013711 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, COMMON dipindahkan +3.12% dalam sejam terakhir dan +19.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 612.19K.

Common Protocol (COMMON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.84M$ 30.84M $ 30.84M Kelantangan (24J) $ 612.19K$ 612.19K $ 612.19K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 163.92M$ 163.92M $ 163.92M Bekalan Peredaran 2.34B 2.34B 2.34B Bekalan Maks 12,418,259,242 12,418,259,242 12,418,259,242 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Kadar Peredaran 18.81% Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Common Protocol ialah $ 30.84M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 612.19K. Bekalan edaran COMMON ialah 2.34B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 163.92M.