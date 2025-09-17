Apakah itu Compound (COMP)

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.

Tokenomik Compound (COMP)

Memahami tokenomik Compound (COMP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token COMP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Compound Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Compound, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Compound Berapakah nilai Compound (COMP) hari ini? Harga langsung COMP dalam USD ialah 44.77 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa COMP ke USD? $ 44.77 . Lihat Harga semasa COMP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Compound? Had pasaran untuk COMP ialah $ 423.40M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran COMP? Bekalan edaran COMP ialah 9.46M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COMP? COMP mencapai harga ATH sebanyak 911.1978339 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COMP? COMP melihat harga ATL sebanyak 25.546896083024585 USD . Berapakah jumlah dagangan COMP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COMPialah $ 412.63K USD . Adakah COMP akan naik lebih tinggi tahun ini? COMP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COMPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

