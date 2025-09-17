Apakah itu mETHProtocol (COOK)

Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards.

mETHProtocol Ramalan Harga (USD)

Tokenomik mETHProtocol (COOK)

Memahami tokenomik mETHProtocol (COOK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Cara membeli mETHProtocol (COOK)

mETHProtocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang mETHProtocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai mETHProtocol Berapakah nilai mETHProtocol (COOK) hari ini? Harga langsung COOK dalam USD ialah 0.012939 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa COOK ke USD? $ 0.012939 . Lihat Harga semasa COOK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran mETHProtocol? Had pasaran untuk COOK ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran COOK? Bekalan edaran COOK ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COOK? COOK mencapai harga ATH sebanyak 0.049386056349883335 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COOK? COOK melihat harga ATL sebanyak 0.006439552372920454 USD . Berapakah jumlah dagangan COOK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COOKialah $ 54.29K USD . Adakah COOK akan naik lebih tinggi tahun ini? COOK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COOKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

mETHProtocol (COOK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

