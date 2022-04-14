Tokenomik mETHProtocol (COOK)

Lihat cerapan utama tentang mETHProtocol (COOK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

mETHProtocol (COOK) Maklumat

Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards.

Laman Web Rasmi:
https://www.mantle.xyz/meth
Kertas putih:
https://docs.mantle.xyz/meth
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x9F0C013016E8656bC256f948CD4B79ab25c7b94D

mETHProtocol (COOK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk mETHProtocol (COOK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 66.59M
$ 66.59M$ 66.59M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0472
$ 0.0472$ 0.0472
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.006439552372920454
$ 0.006439552372920454$ 0.006439552372920454
Harga Semasa:
$ 0.013317
$ 0.013317$ 0.013317

Tokenomik mETHProtocol (COOK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik mETHProtocol (COOK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token COOK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token COOK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik COOK, terokai COOK harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.