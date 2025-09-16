Apakah itu Cookie DAO (COOKIE)

Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cookie DAO Berapakah nilai Cookie DAO (COOKIE) hari ini? Harga langsung COOKIE dalam USD ialah 0.12708 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa COOKIE ke USD? $ 0.12708 . Lihat Harga semasa COOKIE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Cookie DAO? Had pasaran untuk COOKIE ialah $ 77.92M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran COOKIE? Bekalan edaran COOKIE ialah 613.12M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COOKIE? COOKIE mencapai harga ATH sebanyak 0.7651890453845342 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COOKIE? COOKIE melihat harga ATL sebanyak 0.02001704075014387 USD . Berapakah jumlah dagangan COOKIE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COOKIEialah $ 710.04K USD . Adakah COOKIE akan naik lebih tinggi tahun ini? COOKIE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COOKIEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

