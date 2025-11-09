Cope Harga Hari Ini

Harga langsung Cope (COPE) hari ini ialah $ 0.0004075, dengan 0.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COPE kepada USD penukaran adalah $ 0.0004075 setiap COPE.

Cope kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- COPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COPE didagangkan antara $ 0.0003787 (rendah) dan $ 0.0004312 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, COPE dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan +29.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.62K.

Cope (COPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 54.62K$ 54.62K $ 54.62K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Cope ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.62K. Bekalan edaran COPE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.