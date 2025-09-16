Lagi Mengenai CORAL

Coral ProtocolHargae(CORAL)

1 CORAL ke USD Harga Langsung:

$0.002066
$0.002066$0.002066
+1.47%1D
USD
Coral Protocol (CORAL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:35:59 (UTC+8)

Coral Protocol (CORAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002005
$ 0.002005$ 0.002005
24J Rendah
$ 0.002106
$ 0.002106$ 0.002106
24J Tinggi

$ 0.002005
$ 0.002005$ 0.002005

$ 0.002106
$ 0.002106$ 0.002106

$ 0.003473618541638876
$ 0.003473618541638876$ 0.003473618541638876

$ 0.000322065226668754
$ 0.000322065226668754$ 0.000322065226668754

-0.05%

+1.47%

+35.03%

+35.03%

Coral Protocol (CORAL) harga masa nyata ialah $ 0.002066. Sepanjang 24 jam yang lalu, CORAL didagangkan antara $ 0.002005 rendah dan $ 0.002106 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CORAL sepanjang masa ialah $ 0.003473618541638876, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000322065226668754.

Dari segi prestasi jangka pendek, CORAL telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +1.47% dalam 24 jam dan +35.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coral Protocol (CORAL) Maklumat Pasaran

No.4069

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 42.81K
$ 42.81K$ 42.81K

$ 20.66M
$ 20.66M$ 20.66M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SOL

Had Pasaran semasa Coral Protocol ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 42.81K. Bekalan edaran CORAL ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.66M.

Coral Protocol (CORAL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Coral Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00002993+1.47%
30 Hari$ +0.000778+60.40%
60 Hari$ +0.000558+37.00%
90 Hari$ +0.000614+42.28%
Perubahan Harga Coral Protocol Hari Ini

Hari ini, CORAL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00002993 (+1.47%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCoral Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000778 (+60.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Coral Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CORAL mengalami perubahan sebanyak $ +0.000558 (+37.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Coral Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000614 (+42.28%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Coral Protocol (CORAL)?

Semak Coral Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Coral Protocol (CORAL)

CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.

Coral Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Coral Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CORAL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Coral Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Coral Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Coral Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Coral Protocol (CORAL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Coral Protocol (CORAL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Coral Protocol.

Semak Coral Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Coral Protocol (CORAL)

Memahami tokenomik Coral Protocol (CORAL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CORAL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Coral Protocol (CORAL)

Mencari cara membeli Coral Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Coral Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CORAL kepada Mata Wang Tempatan

1 Coral Protocol(CORAL) ke VND
54.36679
1 Coral Protocol(CORAL) ke AUD
A$0.00307834
1 Coral Protocol(CORAL) ke GBP
0.00150818
1 Coral Protocol(CORAL) ke EUR
0.00173544
1 Coral Protocol(CORAL) ke USD
$0.002066
1 Coral Protocol(CORAL) ke MYR
RM0.0086772
1 Coral Protocol(CORAL) ke TRY
0.08530514
1 Coral Protocol(CORAL) ke JPY
¥0.303702
1 Coral Protocol(CORAL) ke ARS
ARS$3.02931382
1 Coral Protocol(CORAL) ke RUB
0.1710648
1 Coral Protocol(CORAL) ke INR
0.18193196
1 Coral Protocol(CORAL) ke IDR
Rp33.86884704
1 Coral Protocol(CORAL) ke KRW
2.85357986
1 Coral Protocol(CORAL) ke PHP
0.11759672
1 Coral Protocol(CORAL) ke EGP
￡E.0.09943658
1 Coral Protocol(CORAL) ke BRL
R$0.0109498
1 Coral Protocol(CORAL) ke CAD
C$0.00283042
1 Coral Protocol(CORAL) ke BDT
0.2516388
1 Coral Protocol(CORAL) ke NGN
3.08817416
1 Coral Protocol(CORAL) ke COP
$8.0703125
1 Coral Protocol(CORAL) ke ZAR
R.0.0358451
1 Coral Protocol(CORAL) ke UAH
0.08505722
1 Coral Protocol(CORAL) ke VES
Bs0.33056
1 Coral Protocol(CORAL) ke CLP
$1.960634
1 Coral Protocol(CORAL) ke PKR
Rs0.58641344
1 Coral Protocol(CORAL) ke KZT
1.11795392
1 Coral Protocol(CORAL) ke THB
฿0.06551286
1 Coral Protocol(CORAL) ke TWD
NT$0.06233122
1 Coral Protocol(CORAL) ke AED
د.إ0.00758222
1 Coral Protocol(CORAL) ke CHF
Fr0.00163214
1 Coral Protocol(CORAL) ke HKD
HK$0.01607348
1 Coral Protocol(CORAL) ke AMD
֏0.7900384
1 Coral Protocol(CORAL) ke MAD
.د.م0.01853202
1 Coral Protocol(CORAL) ke MXN
$0.03786978
1 Coral Protocol(CORAL) ke SAR
ريال0.0077475
1 Coral Protocol(CORAL) ke PLN
0.0074376
1 Coral Protocol(CORAL) ke RON
лв0.00884248
1 Coral Protocol(CORAL) ke SEK
kr0.0191105
1 Coral Protocol(CORAL) ke BGN
лв0.0034089
1 Coral Protocol(CORAL) ke HUF
Ft0.6822965
1 Coral Protocol(CORAL) ke CZK
0.04258026
1 Coral Protocol(CORAL) ke KWD
د.ك0.00063013
1 Coral Protocol(CORAL) ke ILS
0.00690044
1 Coral Protocol(CORAL) ke AOA
Kz1.88330362
1 Coral Protocol(CORAL) ke BHD
.د.ب0.000776816
1 Coral Protocol(CORAL) ke BMD
$0.002066
1 Coral Protocol(CORAL) ke DKK
kr0.01305712
1 Coral Protocol(CORAL) ke HNL
L0.05419118
1 Coral Protocol(CORAL) ke MUR
0.0934865
1 Coral Protocol(CORAL) ke NAD
$0.03588642
1 Coral Protocol(CORAL) ke NOK
kr0.0202468
1 Coral Protocol(CORAL) ke NZD
$0.00345022
1 Coral Protocol(CORAL) ke PAB
B/.0.002066
1 Coral Protocol(CORAL) ke PGK
K0.00863588
1 Coral Protocol(CORAL) ke QAR
ر.ق0.00752024
1 Coral Protocol(CORAL) ke RSD
дин.0.20511248

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:35:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

