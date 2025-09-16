Lagi Mengenai CORE

Core DAOHargae(CORE)

$0.4433
+1.53%1D
USD
Core DAO (CORE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:38:19 (UTC+8)

Core DAO (CORE) Maklumat Harga (USD)

$ 0.4313
24J Rendah
$ 0.4451
24J Tinggi

+0.65%

+1.53%

-0.27%

-0.27%

Core DAO (CORE) harga masa nyata ialah $ 0.4434. Sepanjang 24 jam yang lalu, CORE didagangkan antara $ 0.4313 rendah dan $ 0.4451 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CORE sepanjang masa ialah $ 6.468239711847785, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.34324412364907425.

Dari segi prestasi jangka pendek, CORE telah berubah sebanyak +0.65% sejak sejam yang lalu, +1.53% dalam 24 jam dan -0.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Core DAO (CORE) Maklumat Pasaran

No.129

48.17%

0.01%

CORE

Had Pasaran semasa Core DAO ialah $ 448.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 466.66K. Bekalan edaran CORE ialah 1.01B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2093769839.0352812. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 931.14M.

Core DAO (CORE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Core DAO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00668+1.53%
30 Hari$ -0.0583-11.63%
60 Hari$ -0.1208-21.42%
90 Hari$ -0.0978-18.08%
Perubahan Harga Core DAO Hari Ini

Hari ini, CORE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00668 (+1.53%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCore DAO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0583 (-11.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Core DAO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CORE mengalami perubahan sebanyak $ -0.1208 (-21.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Core DAO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0978 (-18.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Core DAO (CORE)?

Semak Core DAOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Core DAO (CORE)

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Core DAO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Core DAO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CORE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Core DAO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Core DAO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Core DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Core DAO (CORE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Core DAO (CORE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Core DAO.

Semak Core DAO ramalan harga sekarang!

Tokenomik Core DAO (CORE)

Memahami tokenomik Core DAO (CORE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CORE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Core DAO (CORE)

Mencari cara membeli Core DAO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Core DAO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CORE kepada Mata Wang Tempatan

1 Core DAO(CORE) ke VND
11,668.071
1 Core DAO(CORE) ke AUD
A$0.660666
1 Core DAO(CORE) ke GBP
0.323682
1 Core DAO(CORE) ke EUR
0.372456
1 Core DAO(CORE) ke USD
$0.4434
1 Core DAO(CORE) ke MYR
RM1.86228
1 Core DAO(CORE) ke TRY
18.303552
1 Core DAO(CORE) ke JPY
¥64.7364
1 Core DAO(CORE) ke ARS
ARS$648.241932
1 Core DAO(CORE) ke RUB
36.882012
1 Core DAO(CORE) ke INR
39.028068
1 Core DAO(CORE) ke IDR
Rp7,268.851296
1 Core DAO(CORE) ke KRW
612.428514
1 Core DAO(CORE) ke PHP
25.211724
1 Core DAO(CORE) ke EGP
￡E.21.314238
1 Core DAO(CORE) ke BRL
R$2.35002
1 Core DAO(CORE) ke CAD
C$0.607458
1 Core DAO(CORE) ke BDT
54.00612
1 Core DAO(CORE) ke NGN
662.776584
1 Core DAO(CORE) ke COP
$1,725.29157
1 Core DAO(CORE) ke ZAR
R.7.706292
1 Core DAO(CORE) ke UAH
18.254778
1 Core DAO(CORE) ke VES
Bs70.944
1 Core DAO(CORE) ke CLP
$420.7866
1 Core DAO(CORE) ke PKR
Rs125.854656
1 Core DAO(CORE) ke KZT
239.932608
1 Core DAO(CORE) ke THB
฿14.069082
1 Core DAO(CORE) ke TWD
NT$13.359642
1 Core DAO(CORE) ke AED
د.إ1.627278
1 Core DAO(CORE) ke CHF
Fr0.345852
1 Core DAO(CORE) ke HKD
HK$3.449652
1 Core DAO(CORE) ke AMD
֏169.55616
1 Core DAO(CORE) ke MAD
.د.م3.977298
1 Core DAO(CORE) ke MXN
$8.123088
1 Core DAO(CORE) ke SAR
ريال1.66275
1 Core DAO(CORE) ke PLN
1.591806
1 Core DAO(CORE) ke RON
лв1.893318
1 Core DAO(CORE) ke SEK
kr4.097016
1 Core DAO(CORE) ke BGN
лв0.73161
1 Core DAO(CORE) ke HUF
Ft145.998318
1 Core DAO(CORE) ke CZK
9.107436
1 Core DAO(CORE) ke KWD
د.ك0.135237
1 Core DAO(CORE) ke ILS
1.476522
1 Core DAO(CORE) ke AOA
Kz404.190138
1 Core DAO(CORE) ke BHD
.د.ب0.1671618
1 Core DAO(CORE) ke BMD
$0.4434
1 Core DAO(CORE) ke DKK
kr2.79342
1 Core DAO(CORE) ke HNL
L11.630382
1 Core DAO(CORE) ke MUR
20.06385
1 Core DAO(CORE) ke NAD
$7.701858
1 Core DAO(CORE) ke NOK
kr4.336452
1 Core DAO(CORE) ke NZD
$0.740478
1 Core DAO(CORE) ke PAB
B/.0.4434
1 Core DAO(CORE) ke PGK
K1.853412
1 Core DAO(CORE) ke QAR
ر.ق1.613976
1 Core DAO(CORE) ke RSD
дин.43.892166

Core DAO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Core DAO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Core DAO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Core DAO

Berapakah nilai Core DAO (CORE) hari ini?
Harga langsung CORE dalam USD ialah 0.4434 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CORE ke USD?
Harga semasa CORE ke USD ialah $ 0.4434. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Core DAO?
Had pasaran untuk CORE ialah $ 448.54M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CORE?
Bekalan edaran CORE ialah 1.01B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CORE?
CORE mencapai harga ATH sebanyak 6.468239711847785 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CORE?
CORE melihat harga ATL sebanyak 0.34324412364907425 USD.
Berapakah jumlah dagangan CORE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COREialah $ 466.66K USD.
Adakah CORE akan naik lebih tinggi tahun ini?
CORE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COREramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:38:19 (UTC+8)

Core DAO (CORE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

