Coral Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Coral Finance (CORL) hari ini ialah $ 0.004263, dengan 16.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CORL kepada USD penukaran adalah $ 0.004263 setiap CORL.

Coral Finance kini berada pada kedudukan #2032 mengikut permodalan pasaran pada $ 990.55K, dengan bekalan edaran sebanyak 232.36M CORL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CORL didagangkan antara $ 0.004127 (rendah) dan $ 0.005705 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.14750342087279608, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.002580971549309947.

Dalam prestasi jangka pendek, CORL dipindahkan -1.00% dalam sejam terakhir dan -80.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 86.21K.

Coral Finance (CORL) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2032 Modal Pasaran $ 990.55K$ 990.55K $ 990.55K Kelantangan (24J) $ 86.21K$ 86.21K $ 86.21K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M Bekalan Peredaran 232.36M 232.36M 232.36M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 23.23% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Coral Finance ialah $ 990.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 86.21K. Bekalan edaran CORL ialah 232.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.26M.