Apakah itu CORN (CORN)

Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development.

CORN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CORN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak CORN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang CORN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CORN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CORN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CORN (CORN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CORN (CORN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CORN.

Semak CORN ramalan harga sekarang!

Tokenomik CORN (CORN)

Memahami tokenomik CORN (CORN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CORN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CORN (CORN)

Mencari cara membeli CORN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CORN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CORN kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

CORN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CORN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CORN Berapakah nilai CORN (CORN) hari ini? Harga langsung CORN dalam USD ialah 0.08014 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CORN ke USD? $ 0.08014 . Lihat Harga semasa CORN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran CORN? Had pasaran untuk CORN ialah $ 42.07M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CORN? Bekalan edaran CORN ialah 525.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CORN? CORN mencapai harga ATH sebanyak 0.11128544678520522 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CORN? CORN melihat harga ATL sebanyak 0.021066878137635373 USD . Berapakah jumlah dagangan CORN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CORNialah $ 832.27K USD . Adakah CORN akan naik lebih tinggi tahun ini? CORN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CORNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

CORN (CORN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan