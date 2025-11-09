Contentos Harga Hari Ini

Harga langsung Contentos (COS) hari ini ialah $ 0.001887, dengan 1.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COS kepada USD penukaran adalah $ 0.001887 setiap COS.

Contentos kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- COS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COS didagangkan antara $ 0.00179 (rendah) dan $ 0.00213 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, COS dipindahkan +0.53% dalam sejam terakhir dan -1.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 68.02K.

Contentos (COS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 68.02K$ 68.02K $ 68.02K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.68M$ 18.68M $ 18.68M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 9,900,474,904 9,900,474,904 9,900,474,904 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Contentos ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 68.02K. Bekalan edaran COS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 9900474904. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.68M.