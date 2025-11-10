BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Cosplay Token langsung hari ini ialah 0.001914 USD.COT modal pasaran ialah 754,803.464778 USD. Jejaki masa nyata COT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Cosplay Token langsung hari ini ialah 0.001914 USD.COT modal pasaran ialah 754,803.464778 USD. Jejaki masa nyata COT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai COT

Maklumat Harga COT

Apakah COT

Kertas putih COT

Laman Web Rasmi COT

Tokenomik COT

Ramalan Harga COT

Sejarah COT

COT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang COT-ke-Fiat

COT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Cosplay Token Logo

Cosplay TokenHargae(COT)

1 COT ke USD Harga Langsung:

$0.001914
$0.001914$0.001914
+0.57%1D
USD
Cosplay Token (COT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:09:56 (UTC+8)

Cosplay Token Harga Hari Ini

Harga langsung Cosplay Token (COT) hari ini ialah $ 0.001914, dengan 0.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COT kepada USD penukaran adalah $ 0.001914 setiap COT.

Cosplay Token kini berada pada kedudukan #2284 mengikut permodalan pasaran pada $ 754.80K, dengan bekalan edaran sebanyak 394.36M COT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COT didagangkan antara $ 0.001818 (rendah) dan $ 0.00193 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.20071997640034067, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.001063216445440777.

Dalam prestasi jangka pendek, COT dipindahkan +1.10% dalam sejam terakhir dan -3.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 11.73K.

Cosplay Token (COT) Maklumat Pasaran

No.2284

$ 754.80K
$ 754.80K$ 754.80K

$ 11.73K
$ 11.73K$ 11.73K

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

394.36M
394.36M 394.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

39.43%

ETH

Had Pasaran semasa Cosplay Token ialah $ 754.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.73K. Bekalan edaran COT ialah 394.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.91M.

Cosplay Token Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001818
$ 0.001818$ 0.001818
24J Rendah
$ 0.00193
$ 0.00193$ 0.00193
24J Tinggi

$ 0.001818
$ 0.001818$ 0.001818

$ 0.00193
$ 0.00193$ 0.00193

$ 0.20071997640034067
$ 0.20071997640034067$ 0.20071997640034067

$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777

+1.10%

+0.57%

-3.39%

-3.39%

Cosplay Token (COT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Cosplay Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001085+0.57%
30 Hari$ -0.000257-11.84%
60 Hari$ -0.000372-16.28%
90 Hari$ -0.000012-0.63%
Perubahan Harga Cosplay Token Hari Ini

Hari ini, COT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001085 (+0.57%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCosplay Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000257 (-11.84%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Cosplay Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, COT mengalami perubahan sebanyak $ -0.000372 (-16.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Cosplay Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000012 (-0.63%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cosplay Token (COT)?

Semak Cosplay Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Cosplay Token

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Cosplay Token pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Cosplay Token?

Several factors influence Cosplay Token (COT) prices:

1. Market demand and adoption within the cosplay community
2. Platform utility and usage for cosplay-related transactions
3. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
4. Token supply dynamics and tokenomics
5. Partnership announcements with cosplay events or platforms
6. Community engagement and social media presence
7. Trading volume and liquidity on exchanges
8. Regulatory developments affecting gaming/entertainment tokens
9. Competition from similar niche tokens
10. General investor sentiment toward utility tokens

Mengapa orang ingin tahu harga Cosplay Token hari ini?

People want to know Cosplay Token (COT) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, investment analysis, and profit/loss calculations. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, track performance, assess volatility, and make informed financial decisions in the dynamic crypto market.

Ramalan Harga untuk Cosplay Token

Cosplay Token (COT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Cosplay Token (COT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Cosplay Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Cosplay Token yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk COT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Cosplay Token Ramalan Harga.

Perihal Cosplay Token

CoTrader (COT) is a blockchain-based platform that aims to democratize the investment funds industry. It operates on the Ethereum network and uses smart contracts to manage and execute trades on behalf of its users. The COT token serves as the native currency within the CoTrader ecosystem, used for transaction fees and incentivizing participation. CoTrader's primary function is to provide a decentralized platform where investors can select fund managers based on their performance history, and fund managers can earn a percentage of the profits they generate. The platform is designed to bring transparency, security, and ease-of-use to the investment funds market, while also offering interoperability with other major exchanges.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Cosplay Token dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Cosplay Token? Membeli COT adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Cosplay Token. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Cosplay Token (COT) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 394.36M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Cosplay Token akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Cosplay Token (COT)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Cosplay Token

Memiliki Cosplay Token membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Cosplay Token (COT) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Cosplay Token (COT)

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Cosplay Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cosplay Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Cosplay Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cosplay Token

Berapakah nilai 1 Cosplay Token pada tahun 2030?
Jika Cosplay Token berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Cosplay Token berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:09:56 (UTC+8)

Cosplay Token (COT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Cosplay Token

COT USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek COT dengan leveraj. Terokai COT dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Cosplay Token (COT) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Cosplay Token langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
COT/USDT
$0.001914
$0.001914$0.001914
-0.10%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04054
$0.04054$0.04054

+102.70%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1045
$0.1045$0.1045

+10.00%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0008683
$0.0008683$0.0008683

+72.69%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000002399
$0.0000002399$0.0000002399

+84.53%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00232
$0.00232$0.00232

+60.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003660
$0.000003660$0.000003660

+40.76%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007980
$0.00007980$0.00007980

+29.77%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator COT-ke-USD

Jumlah

COT
COT
USD
USD

1 COT = 0.001914 USD