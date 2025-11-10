Cosplay TokenHargae(COT)
Harga langsung Cosplay Token (COT) hari ini ialah $ 0.001914, dengan 0.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COT kepada USD penukaran adalah $ 0.001914 setiap COT.
Cosplay Token kini berada pada kedudukan #2284 mengikut permodalan pasaran pada $ 754.80K, dengan bekalan edaran sebanyak 394.36M COT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COT didagangkan antara $ 0.001818 (rendah) dan $ 0.00193 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.20071997640034067, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.001063216445440777.
Dalam prestasi jangka pendek, COT dipindahkan +1.10% dalam sejam terakhir dan -3.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 11.73K.
No.2284
39.43%
ETH
Had Pasaran semasa Cosplay Token ialah $ 754.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.73K. Bekalan edaran COT ialah 394.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.91M.
+1.10%
+0.57%
-3.39%
-3.39%
Jejaki perubahan harga untuk Cosplay Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00001085
|+0.57%
|30 Hari
|$ -0.000257
|-11.84%
|60 Hari
|$ -0.000372
|-16.28%
|90 Hari
|$ -0.000012
|-0.63%
Hari ini, COT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001085 (+0.57%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000257 (-11.84%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, COT mengalami perubahan sebanyak $ -0.000372 (-16.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000012 (-0.63%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cosplay Token (COT)?
Semak Cosplay Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.
Cerapan dipacu AI yang menganalisis Cosplay Token pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Pada tahun 2040, harga Cosplay Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
CoTrader (COT) is a blockchain-based platform that aims to democratize the investment funds industry. It operates on the Ethereum network and uses smart contracts to manage and execute trades on behalf of its users. The COT token serves as the native currency within the CoTrader ecosystem, used for transaction fees and incentivizing participation. CoTrader's primary function is to provide a decentralized platform where investors can select fund managers based on their performance history, and fund managers can earn a percentage of the profits they generate. The platform is designed to bring transparency, security, and ease-of-use to the investment funds market, while also offering interoperability with other major exchanges.
A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cosplay Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.
Jumlah
1 COT = 0.001914 USD