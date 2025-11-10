Cosplay Token Harga Hari Ini

Harga langsung Cosplay Token (COT) hari ini ialah $ 0.001914, dengan 0.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COT kepada USD penukaran adalah $ 0.001914 setiap COT.

Cosplay Token kini berada pada kedudukan #2284 mengikut permodalan pasaran pada $ 754.80K, dengan bekalan edaran sebanyak 394.36M COT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COT didagangkan antara $ 0.001818 (rendah) dan $ 0.00193 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.20071997640034067, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.001063216445440777.

Dalam prestasi jangka pendek, COT dipindahkan +1.10% dalam sejam terakhir dan -3.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 11.73K.

Cosplay Token (COT) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2284 Modal Pasaran $ 754.80K$ 754.80K $ 754.80K Kelantangan (24J) $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Bekalan Peredaran 394.36M 394.36M 394.36M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 39.43% Rantaian Blok Awam ETH

