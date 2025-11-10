Tokenomik Cosplay Token (COT)

Tokenomik Cosplay Token (COT)

Lihat cerapan utama tentang Cosplay Token (COT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:25:18 (UTC+8)
USD

Cosplay Token (COT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cosplay Token (COT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 763.09K
$ 763.09K$ 763.09K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 394.36M
$ 394.36M$ 394.36M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.003254
$ 0.003254$ 0.003254
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777
Harga Semasa:
$ 0.001935
$ 0.001935$ 0.001935

Cosplay Token (COT) Maklumat

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Laman Web Rasmi:
https://cot.curecos.com/
Kertas putih:
https://cot.curecos.com/docs/COT-Whitepaper_EN.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x5cac718a3ae330d361e39244bf9e67ab17514ce8

Tokenomik Cosplay Token (COT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cosplay Token (COT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token COT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token COT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik COT, terokai COT harga langsung token!

Cara Membeli COT

Berminat untuk menambah Cosplay Token (COT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli COT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Cosplay Token (COT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga COT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

COT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju COT? Halaman ramalan harga COT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi