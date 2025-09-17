Lagi Mengenai COTI

COTI (COTI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:16:01 (UTC+8)

COTI (COTI) Maklumat Harga (USD)

COTI (COTI) harga masa nyata ialah $ 0.05479. Sepanjang 24 jam yang lalu, COTI didagangkan antara $ 0.04918 rendah dan $ 0.05479 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COTI sepanjang masa ialah $ 0.6825694816832438, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00622556408704.

Dari segi prestasi jangka pendek, COTI telah berubah sebanyak +2.04% sejak sejam yang lalu, +2.43% dalam 24 jam dan +8.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

COTI (COTI) Maklumat Pasaran

No.334

$ 129.20M
$ 129.20M$ 129.20M

$ 132.76K
$ 132.76K$ 132.76K

$ 269.02M
$ 269.02M$ 269.02M

2.36B
2.36B 2.36B

4,910,000,000
4,910,000,000 4,910,000,000

2,358,019,912.1088176
2,358,019,912.1088176 2,358,019,912.1088176

48.02%

ETH

Had Pasaran semasa COTI ialah $ 129.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 132.76K. Bekalan edaran COTI ialah 2.36B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2358019912.1088176. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 269.02M.

COTI (COTI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk COTI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0012998+2.43%
30 Hari$ -0.00125-2.24%
60 Hari$ -0.00536-8.92%
90 Hari$ +0.00529+10.68%
Perubahan Harga COTI Hari Ini

Hari ini, COTI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0012998 (+2.43%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCOTI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00125 (-2.24%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari COTI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, COTI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00536 (-8.92%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari COTI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00529 (+10.68%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga COTI (COTI)?

Semak COTIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu COTI (COTI)

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

COTI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus COTI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak COTI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang COTI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian COTI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

COTI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai COTI (COTI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset COTI (COTI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk COTI.

Semak COTI ramalan harga sekarang!

Tokenomik COTI (COTI)

Memahami tokenomik COTI (COTI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token COTI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli COTI (COTI)

Mencari cara membeli COTI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah COTI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

COTI kepada Mata Wang Tempatan

COTI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang COTI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web COTI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai COTI

Berapakah nilai COTI (COTI) hari ini?
Harga langsung COTI dalam USD ialah 0.05479 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa COTI ke USD?
Harga semasa COTI ke USD ialah $ 0.05479. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran COTI?
Had pasaran untuk COTI ialah $ 129.20M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran COTI?
Bekalan edaran COTI ialah 2.36B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COTI?
COTI mencapai harga ATH sebanyak 0.6825694816832438 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COTI?
COTI melihat harga ATL sebanyak 0.00622556408704 USD.
Berapakah jumlah dagangan COTI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COTIialah $ 132.76K USD.
Adakah COTI akan naik lebih tinggi tahun ini?
COTI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COTIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:16:01 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

