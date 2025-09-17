Apakah itu COTI (COTI)

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

Tokenomik COTI (COTI)

Memahami tokenomik COTI (COTI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token COTI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

COTI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang COTI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai COTI Berapakah nilai COTI (COTI) hari ini? Harga langsung COTI dalam USD ialah 0.05479 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa COTI ke USD? $ 0.05479 . Lihat Harga semasa COTI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran COTI? Had pasaran untuk COTI ialah $ 129.20M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran COTI? Bekalan edaran COTI ialah 2.36B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COTI? COTI mencapai harga ATH sebanyak 0.6825694816832438 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COTI? COTI melihat harga ATL sebanyak 0.00622556408704 USD . Berapakah jumlah dagangan COTI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COTIialah $ 132.76K USD . Adakah COTI akan naik lebih tinggi tahun ini? COTI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COTIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

