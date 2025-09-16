Lagi Mengenai COW

CoW Protocol (COW) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:29:52 (UTC+8)

CoW Protocol (COW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3292
$ 0.3292$ 0.3292
24J Rendah
$ 0.3413
$ 0.3413$ 0.3413
24J Tinggi

$ 0.3292
$ 0.3292$ 0.3292

$ 0.3413
$ 0.3413$ 0.3413

$ 1.2067017788875543
$ 1.2067017788875543$ 1.2067017788875543

$ 0.04017878128090094
$ 0.04017878128090094$ 0.04017878128090094

-1.86%

+0.36%

-4.28%

-4.28%

CoW Protocol (COW) harga masa nyata ialah $ 0.3339. Sepanjang 24 jam yang lalu, COW didagangkan antara $ 0.3292 rendah dan $ 0.3413 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COW sepanjang masa ialah $ 1.2067017788875543, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04017878128090094.

Dari segi prestasi jangka pendek, COW telah berubah sebanyak -1.86% sejak sejam yang lalu, +0.36% dalam 24 jam dan -4.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CoW Protocol (COW) Maklumat Pasaran

No.256

$ 171.18M
$ 171.18M$ 171.18M

$ 490.59K
$ 490.59K$ 490.59K

$ 333.90M
$ 333.90M$ 333.90M

512.66M
512.66M 512.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

51.26%

ETH

Had Pasaran semasa CoW Protocol ialah $ 171.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 490.59K. Bekalan edaran COW ialah 512.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 333.90M.

CoW Protocol (COW) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk CoW Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001198+0.36%
30 Hari$ -0.0598-15.19%
60 Hari$ -0.0942-22.01%
90 Hari$ +0.0302+9.94%
Perubahan Harga CoW Protocol Hari Ini

Hari ini, COW mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001198 (+0.36%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCoW Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0598 (-15.19%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari CoW Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, COW mengalami perubahan sebanyak $ -0.0942 (-22.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari CoW Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0302 (+9.94%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CoW Protocol (COW)?

Semak CoW Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu CoW Protocol (COW)

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

CoW Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CoW Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak COW ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang CoW Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CoW Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CoW Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CoW Protocol (COW) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CoW Protocol (COW) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CoW Protocol.

Semak CoW Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik CoW Protocol (COW)

Memahami tokenomik CoW Protocol (COW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token COW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CoW Protocol (COW)

Mencari cara membeli CoW Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CoW Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

COW kepada Mata Wang Tempatan

CoW Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CoW Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web CoW Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CoW Protocol

Berapakah nilai CoW Protocol (COW) hari ini?
Harga langsung COW dalam USD ialah 0.3339 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa COW ke USD?
Harga semasa COW ke USD ialah $ 0.3339. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CoW Protocol?
Had pasaran untuk COW ialah $ 171.18M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran COW?
Bekalan edaran COW ialah 512.66M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COW?
COW mencapai harga ATH sebanyak 1.2067017788875543 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COW?
COW melihat harga ATL sebanyak 0.04017878128090094 USD.
Berapakah jumlah dagangan COW?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COWialah $ 490.59K USD.
Adakah COW akan naik lebih tinggi tahun ini?
COW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:29:52 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

