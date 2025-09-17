Lagi Mengenai CPOOL

ClearpoolHargae(CPOOL)

1 CPOOL ke USD Harga Langsung:

$0.15523
$0.15523$0.15523
+0.72%1D
USD
Clearpool (CPOOL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:16:22 (UTC+8)

Clearpool (CPOOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.15076
$ 0.15076$ 0.15076
24J Rendah
$ 0.15815
$ 0.15815$ 0.15815
24J Tinggi

$ 0.15076
$ 0.15076$ 0.15076

$ 0.15815
$ 0.15815$ 0.15815

$ 2.5694642729231667
$ 2.5694642729231667$ 2.5694642729231667

$ 0
$ 0$ 0

+0.81%

+0.72%

+2.54%

+2.54%

Clearpool (CPOOL) harga masa nyata ialah $ 0.15531. Sepanjang 24 jam yang lalu, CPOOL didagangkan antara $ 0.15076 rendah dan $ 0.15815 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CPOOL sepanjang masa ialah $ 2.5694642729231667, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CPOOL telah berubah sebanyak +0.81% sejak sejam yang lalu, +0.72% dalam 24 jam dan +2.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Clearpool (CPOOL) Maklumat Pasaran

No.314

$ 126.88M
$ 126.88M$ 126.88M

$ 177.24K
$ 177.24K$ 177.24K

$ 155.31M
$ 155.31M$ 155.31M

816.95M
816.95M 816.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

81.69%

ETH

Had Pasaran semasa Clearpool ialah $ 126.88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 177.24K. Bekalan edaran CPOOL ialah 816.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 155.31M.

Clearpool (CPOOL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Clearpool hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0011097+0.72%
30 Hari$ -0.04071-20.77%
60 Hari$ -0.00244-1.55%
90 Hari$ +0.04551+41.44%
Perubahan Harga Clearpool Hari Ini

Hari ini, CPOOL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0011097 (+0.72%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariClearpool

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.04071 (-20.77%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Clearpool

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CPOOL mengalami perubahan sebanyak $ -0.00244 (-1.55%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Clearpool

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.04551 (+41.44%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Clearpool (CPOOL)?

Semak Clearpoolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Clearpool (CPOOL)

Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.

Clearpool tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Clearpool pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CPOOL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Clearpool di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Clearpool anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Clearpool Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Clearpool (CPOOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Clearpool (CPOOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Clearpool.

Semak Clearpool ramalan harga sekarang!

Tokenomik Clearpool (CPOOL)

Memahami tokenomik Clearpool (CPOOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CPOOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Clearpool (CPOOL)

Mencari cara membeli Clearpool? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Clearpool di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CPOOL kepada Mata Wang Tempatan

1 Clearpool(CPOOL) ke VND
4,086.98265
1 Clearpool(CPOOL) ke AUD
A$0.2314119
1 Clearpool(CPOOL) ke GBP
0.1133763
1 Clearpool(CPOOL) ke EUR
0.1304604
1 Clearpool(CPOOL) ke USD
$0.15531
1 Clearpool(CPOOL) ke MYR
RM0.652302
1 Clearpool(CPOOL) ke TRY
6.4096437
1 Clearpool(CPOOL) ke JPY
¥22.67526
1 Clearpool(CPOOL) ke ARS
ARS$227.3924772
1 Clearpool(CPOOL) ke RUB
12.921792
1 Clearpool(CPOOL) ke INR
13.6641738
1 Clearpool(CPOOL) ke IDR
Rp2,546.0651664
1 Clearpool(CPOOL) ke KRW
214.2206361
1 Clearpool(CPOOL) ke PHP
8.8278204
1 Clearpool(CPOOL) ke EGP
￡E.7.4688579
1 Clearpool(CPOOL) ke BRL
R$0.8215899
1 Clearpool(CPOOL) ke CAD
C$0.2127747
1 Clearpool(CPOOL) ke BDT
18.916758
1 Clearpool(CPOOL) ke NGN
232.1511756
1 Clearpool(CPOOL) ke COP
$604.3189755
1 Clearpool(CPOOL) ke ZAR
R.2.6915223
1 Clearpool(CPOOL) ke UAH
6.3941127
1 Clearpool(CPOOL) ke VES
Bs24.8496
1 Clearpool(CPOOL) ke CLP
$147.38919
1 Clearpool(CPOOL) ke PKR
Rs44.0831904
1 Clearpool(CPOOL) ke KZT
84.0413472
1 Clearpool(CPOOL) ke THB
฿4.9202208
1 Clearpool(CPOOL) ke TWD
NT$4.674831
1 Clearpool(CPOOL) ke AED
د.إ0.5699877
1 Clearpool(CPOOL) ke CHF
Fr0.1211418
1 Clearpool(CPOOL) ke HKD
HK$1.2083118
1 Clearpool(CPOOL) ke AMD
֏59.390544
1 Clearpool(CPOOL) ke MAD
.د.م1.3931307
1 Clearpool(CPOOL) ke MXN
$2.8406199
1 Clearpool(CPOOL) ke SAR
ريال0.5824125
1 Clearpool(CPOOL) ke PLN
0.5560098
1 Clearpool(CPOOL) ke RON
лв0.6616206
1 Clearpool(CPOOL) ke SEK
kr1.4335113
1 Clearpool(CPOOL) ke BGN
лв0.2562615
1 Clearpool(CPOOL) ke HUF
Ft50.9711889
1 Clearpool(CPOOL) ke CZK
3.1823019
1 Clearpool(CPOOL) ke KWD
د.ك0.04721424
1 Clearpool(CPOOL) ke ILS
0.5171823
1 Clearpool(CPOOL) ke AOA
Kz141.5759367
1 Clearpool(CPOOL) ke BHD
.د.ب0.05855187
1 Clearpool(CPOOL) ke BMD
$0.15531
1 Clearpool(CPOOL) ke DKK
kr0.9768999
1 Clearpool(CPOOL) ke HNL
L4.0737813
1 Clearpool(CPOOL) ke MUR
7.0277775
1 Clearpool(CPOOL) ke NAD
$2.6977347
1 Clearpool(CPOOL) ke NOK
kr1.5158256
1 Clearpool(CPOOL) ke NZD
$0.2593677
1 Clearpool(CPOOL) ke PAB
B/.0.15531
1 Clearpool(CPOOL) ke PGK
K0.6491958
1 Clearpool(CPOOL) ke QAR
ر.ق0.5653284
1 Clearpool(CPOOL) ke RSD
дин.15.3368625

Clearpool Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Clearpool, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Clearpool Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Clearpool

Berapakah nilai Clearpool (CPOOL) hari ini?
Harga langsung CPOOL dalam USD ialah 0.15531 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CPOOL ke USD?
Harga semasa CPOOL ke USD ialah $ 0.15531. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Clearpool?
Had pasaran untuk CPOOL ialah $ 126.88M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CPOOL?
Bekalan edaran CPOOL ialah 816.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CPOOL?
CPOOL mencapai harga ATH sebanyak 2.5694642729231667 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CPOOL?
CPOOL melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CPOOL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CPOOLialah $ 177.24K USD.
Adakah CPOOL akan naik lebih tinggi tahun ini?
CPOOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CPOOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:16:22 (UTC+8)

Clearpool (CPOOL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CPOOL-ke-USD

Jumlah

CPOOL
CPOOL
USD
USD

1 CPOOL = 0.15531 USD

Berdagang CPOOL

CPOOLUSDT
$0.15523
$0.15523$0.15523
+0.66%

