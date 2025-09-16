Lagi Mengenai CRAI

Cryptify AI (CRAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:36:20 (UTC+8)

Cryptify AI (CRAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001803
$ 0.001803$ 0.001803
24J Rendah
$ 0.002424
$ 0.002424$ 0.002424
24J Tinggi

$ 0.001803
$ 0.001803$ 0.001803

$ 0.002424
$ 0.002424$ 0.002424

$ 0.01184839117293923
$ 0.01184839117293923$ 0.01184839117293923

$ 0.001781023793941884
$ 0.001781023793941884$ 0.001781023793941884

+11.48%

+15.33%

-24.29%

-24.29%

Cryptify AI (CRAI) harga masa nyata ialah $ 0.002369. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRAI didagangkan antara $ 0.001803 rendah dan $ 0.002424 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRAI sepanjang masa ialah $ 0.01184839117293923, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001781023793941884.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRAI telah berubah sebanyak +11.48% sejak sejam yang lalu, +15.33% dalam 24 jam dan -24.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cryptify AI (CRAI) Maklumat Pasaran

No.1865

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

$ 55.36K
$ 55.36K$ 55.36K

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

965.00M
965.00M 965.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Cryptify AI ialah $ 2.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.36K. Bekalan edaran CRAI ialah 965.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.37M.

Cryptify AI (CRAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Cryptify AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00031396+15.33%
30 Hari$ -0.002249-48.71%
60 Hari$ -0.001638-40.88%
90 Hari$ -0.001602-40.35%
Perubahan Harga Cryptify AI Hari Ini

Hari ini, CRAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00031396 (+15.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCryptify AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002249 (-48.71%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Cryptify AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CRAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.001638 (-40.88%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Cryptify AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001602 (-40.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cryptify AI (CRAI)?

Semak Cryptify AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Cryptify AI (CRAI)

Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI.

Cryptify AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Cryptify AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CRAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Cryptify AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Cryptify AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Cryptify AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cryptify AI (CRAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cryptify AI (CRAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cryptify AI.

Semak Cryptify AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Cryptify AI (CRAI)

Memahami tokenomik Cryptify AI (CRAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CRAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Cryptify AI (CRAI)

Mencari cara membeli Cryptify AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Cryptify AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CRAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Cryptify AI(CRAI) ke VND
62.340235
1 Cryptify AI(CRAI) ke AUD
A$0.00352981
1 Cryptify AI(CRAI) ke GBP
0.00172937
1 Cryptify AI(CRAI) ke EUR
0.00198996
1 Cryptify AI(CRAI) ke USD
$0.002369
1 Cryptify AI(CRAI) ke MYR
RM0.0099498
1 Cryptify AI(CRAI) ke TRY
0.09781601
1 Cryptify AI(CRAI) ke JPY
¥0.348243
1 Cryptify AI(CRAI) ke ARS
ARS$3.47359363
1 Cryptify AI(CRAI) ke RUB
0.1961532
1 Cryptify AI(CRAI) ke INR
0.20861414
1 Cryptify AI(CRAI) ke IDR
Rp38.83605936
1 Cryptify AI(CRAI) ke KRW
3.27208649
1 Cryptify AI(CRAI) ke PHP
0.13484348
1 Cryptify AI(CRAI) ke EGP
￡E.0.11401997
1 Cryptify AI(CRAI) ke BRL
R$0.0125557
1 Cryptify AI(CRAI) ke CAD
C$0.00324553
1 Cryptify AI(CRAI) ke BDT
0.2885442
1 Cryptify AI(CRAI) ke NGN
3.54108644
1 Cryptify AI(CRAI) ke COP
$9.25390625
1 Cryptify AI(CRAI) ke ZAR
R.0.04110215
1 Cryptify AI(CRAI) ke UAH
0.09753173
1 Cryptify AI(CRAI) ke VES
Bs0.37904
1 Cryptify AI(CRAI) ke CLP
$2.248181
1 Cryptify AI(CRAI) ke PKR
Rs0.67241696
1 Cryptify AI(CRAI) ke KZT
1.28191328
1 Cryptify AI(CRAI) ke THB
฿0.07512099
1 Cryptify AI(CRAI) ke TWD
NT$0.07147273
1 Cryptify AI(CRAI) ke AED
د.إ0.00869423
1 Cryptify AI(CRAI) ke CHF
Fr0.00187151
1 Cryptify AI(CRAI) ke HKD
HK$0.01843082
1 Cryptify AI(CRAI) ke AMD
֏0.9059056
1 Cryptify AI(CRAI) ke MAD
.د.م0.02124993
1 Cryptify AI(CRAI) ke MXN
$0.04342377
1 Cryptify AI(CRAI) ke SAR
ريال0.00888375
1 Cryptify AI(CRAI) ke PLN
0.0085284
1 Cryptify AI(CRAI) ke RON
лв0.01013932
1 Cryptify AI(CRAI) ke SEK
kr0.02191325
1 Cryptify AI(CRAI) ke BGN
лв0.00390885
1 Cryptify AI(CRAI) ke HUF
Ft0.78236225
1 Cryptify AI(CRAI) ke CZK
0.04882509
1 Cryptify AI(CRAI) ke KWD
د.ك0.000722545
1 Cryptify AI(CRAI) ke ILS
0.00791246
1 Cryptify AI(CRAI) ke AOA
Kz2.15950933
1 Cryptify AI(CRAI) ke BHD
.د.ب0.000890744
1 Cryptify AI(CRAI) ke BMD
$0.002369
1 Cryptify AI(CRAI) ke DKK
kr0.01497208
1 Cryptify AI(CRAI) ke HNL
L0.06213887
1 Cryptify AI(CRAI) ke MUR
0.10719725
1 Cryptify AI(CRAI) ke NAD
$0.04114953
1 Cryptify AI(CRAI) ke NOK
kr0.0232162
1 Cryptify AI(CRAI) ke NZD
$0.00395623
1 Cryptify AI(CRAI) ke PAB
B/.0.002369
1 Cryptify AI(CRAI) ke PGK
K0.00990242
1 Cryptify AI(CRAI) ke QAR
ر.ق0.00862316
1 Cryptify AI(CRAI) ke RSD
дин.0.23519432

Cryptify AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cryptify AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Cryptify AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cryptify AI

Berapakah nilai Cryptify AI (CRAI) hari ini?
Harga langsung CRAI dalam USD ialah 0.002369 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CRAI ke USD?
Harga semasa CRAI ke USD ialah $ 0.002369. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cryptify AI?
Had pasaran untuk CRAI ialah $ 2.29M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CRAI?
Bekalan edaran CRAI ialah 965.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CRAI?
CRAI mencapai harga ATH sebanyak 0.01184839117293923 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CRAI?
CRAI melihat harga ATL sebanyak 0.001781023793941884 USD.
Berapakah jumlah dagangan CRAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CRAIialah $ 55.36K USD.
Adakah CRAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
CRAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CRAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:36:20 (UTC+8)

Cryptify AI (CRAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

