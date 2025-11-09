Circle Internet Harga Hari Ini

Harga langsung Circle Internet (CRCLON) hari ini ialah $ 103.51, dengan 2.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRCLON kepada USD penukaran adalah $ 103.51 setiap CRCLON.

Circle Internet kini berada pada kedudukan #1754 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.17M, dengan bekalan edaran sebanyak 20.92K CRCLON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRCLON didagangkan antara $ 96.33 (rendah) dan $ 113.73 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 157.6281918017911, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 96.97985327970127.

Dalam prestasi jangka pendek, CRCLON dipindahkan +1.48% dalam sejam terakhir dan -18.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 70.18K.

Circle Internet (CRCLON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1754 Modal Pasaran $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Kelantangan (24J) $ 70.18K$ 70.18K $ 70.18K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Bekalan Peredaran 20.92K 20.92K 20.92K Jumlah Bekalan 20,922.52010333 20,922.52010333 20,922.52010333 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Circle Internet ialah $ 2.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 70.18K. Bekalan edaran CRCLON ialah 20.92K, dengan jumlah bekalan sebanyak 20922.52010333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.17M.