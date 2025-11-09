BursaDEX+
Blue Chip Blitz
Harga Circle Internet langsung hari ini ialah 103.51 USD.CRCLON modal pasaran ialah 2,165,690.0558956883 USD. Jejaki masa nyata CRCLON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai CRCLON

Maklumat Harga CRCLON

Apakah CRCLON

Laman Web Rasmi CRCLON

Tokenomik CRCLON

Ramalan Harga CRCLON

Sejarah CRCLON

CRCLON Panduan Membeli

Penukar Mata Wang CRCLON-ke-Fiat

Circle Internet Logo

Circle InternetHargae(CRCLON)

1 CRCLON ke USD Harga Langsung:

$103.51
-2.88%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:13:57 (UTC+8)

Circle Internet Harga Hari Ini

Harga langsung Circle Internet (CRCLON) hari ini ialah $ 103.51, dengan 2.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRCLON kepada USD penukaran adalah $ 103.51 setiap CRCLON.

Circle Internet kini berada pada kedudukan #1754 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.17M, dengan bekalan edaran sebanyak 20.92K CRCLON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRCLON didagangkan antara $ 96.33 (rendah) dan $ 113.73 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 157.6281918017911, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 96.97985327970127.

Dalam prestasi jangka pendek, CRCLON dipindahkan +1.48% dalam sejam terakhir dan -18.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 70.18K.

Circle Internet (CRCLON) Maklumat Pasaran

No.1754

$ 2.17M
$ 70.18K
$ 2.17M
20.92K
20,922.52010333
ETH

Had Pasaran semasa Circle Internet ialah $ 2.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 70.18K. Bekalan edaran CRCLON ialah 20.92K, dengan jumlah bekalan sebanyak 20922.52010333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.17M.

Circle Internet Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 96.33
24J Rendah
$ 113.73
24J Tinggi

$ 96.33
$ 113.73
$ 157.6281918017911
$ 96.97985327970127
+1.48%

-2.88%

-18.07%

-18.07%

Circle Internet (CRCLON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Circle Internet hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -3.0695-2.88%
30 Hari$ -37.81-26.76%
60 Hari$ -14.26-12.11%
90 Hari$ +23.51+29.38%
Perubahan Harga Circle Internet Hari Ini

Hari ini, CRCLON mencatatkan perubahan sebanyak $ -3.0695 (-2.88%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCircle Internet

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -37.81 (-26.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Circle Internet

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CRCLON mengalami perubahan sebanyak $ -14.26 (-12.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Circle Internet

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +23.51 (+29.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Circle Internet (CRCLON)?

Semak Circle Internethalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Circle Internet

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Circle Internet pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Circle Internet?

Circle Internet Financial (USDC issuer) stock price is influenced by:

1. USDC adoption and trading volume
2. Regulatory developments affecting stablecoins
3. Interest rate changes impacting reserve yields
4. Competition from other stablecoin providers
5. Partnership announcements with major institutions
6. Overall cryptocurrency market sentiment
7. Company's financial performance and revenue growth

Mengapa orang ingin tahu harga Circle Internet hari ini?

People want to know Circle Internet (CRCLON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing entry/exit points, assessing investment opportunities, and managing risk exposure in volatile crypto markets.

Ramalan Harga untuk Circle Internet

Circle Internet (CRCLON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CRCLON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Circle Internet (CRCLON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Circle Internet berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Circle Internet yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk CRCLON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Circle Internet Ramalan Harga.

Perihal Circle Internet

CRCLON is a digital asset that operates on a decentralized network. Its primary purpose is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed and efficiency. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. CRCLON is typically used within its own ecosystem for various transactions, including but not limited to, payments, smart contracts, and governance. It's designed to offer a decentralized solution to traditional financial systems, thereby promoting financial inclusivity. The supply and issuance model of CRCLON is predetermined and transparent, contributing to its trustworthiness and reliability in the crypto space.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Circle Internet dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Circle Internet? Membeli CRCLON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Circle Internet. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Circle Internet (CRCLON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 20.92K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Circle Internet akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Circle Internet (CRCLON)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Circle Internet

Memiliki Circle Internet membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Circle Internet (CRCLON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu Circle Internet (CRCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Circle Internet Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Circle Internet, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Circle Internet Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Circle Internet

Berapakah nilai 1 Circle Internet pada tahun 2030?
Jika Circle Internet berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Circle Internet berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:13:57 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

