Harga Circle xStock langsung hari ini ialah 104.99 USD.CRCLX modal pasaran ialah 8,881,989.4382141438 USD. Jejaki masa nyata CRCLX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai CRCLX

Maklumat Harga CRCLX

Apakah CRCLX

Laman Web Rasmi CRCLX

Tokenomik CRCLX

Ramalan Harga CRCLX

Sejarah CRCLX

CRCLX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang CRCLX-ke-Fiat

CRCLX Spot

Circle xStock Logo

Circle xStockHargae(CRCLX)

1 CRCLX ke USD Harga Langsung:

$104.99
+0.94%1D
USD
Circle xStock (CRCLX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:14:04 (UTC+8)

Circle xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Circle xStock (CRCLX) hari ini ialah $ 104.99, dengan 0.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRCLX kepada USD penukaran adalah $ 104.99 setiap CRCLX.

Circle xStock kini berada pada kedudukan #1171 mengikut permodalan pasaran pada $ 8.88M, dengan bekalan edaran sebanyak 84.60K CRCLX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRCLX didagangkan antara $ 103.4 (rendah) dan $ 105.45 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 258.3037707311062, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 96.80281850816368.

Dalam prestasi jangka pendek, CRCLX dipindahkan -0.06% dalam sejam terakhir dan -17.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 67.63K.

Circle xStock (CRCLX) Maklumat Pasaran

No.1171

$ 8.88M
$ 67.63K
$ 8.88M
84.60K
84,598.43259562
SOL

Had Pasaran semasa Circle xStock ialah $ 8.88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.63K. Bekalan edaran CRCLX ialah 84.60K, dengan jumlah bekalan sebanyak 84598.43259562. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.88M.

Circle xStock Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 103.4
24J Rendah
$ 105.45
24J Tinggi

$ 103.4
$ 105.45
$ 258.3037707311062
$ 96.80281850816368
-0.06%

+0.94%

-17.01%

-17.01%

Circle xStock (CRCLX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Circle xStock hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.9777+0.94%
30 Hari$ -36.21-25.65%
60 Hari$ -13.34-11.28%
90 Hari$ -60.03-36.38%
Perubahan Harga Circle xStock Hari Ini

Hari ini, CRCLX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.9777 (+0.94%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCircle xStock

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -36.21 (-25.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Circle xStock

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CRCLX mengalami perubahan sebanyak $ -13.34 (-11.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Circle xStock

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -60.03 (-36.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Circle xStock (CRCLX)?

Semak Circle xStockhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Circle xStock

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Circle xStock pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Circle xStock?

Circle xStock (CRCLX) prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and investor confidence in cryptocurrency markets
2. Regulatory developments affecting stablecoins and digital assets
3. Circle's business performance and USDC adoption rates
4. Overall crypto market volatility and Bitcoin/Ethereum trends
5. Interest rate changes and macroeconomic conditions
6. Competition from other stablecoin providers
7. Trading volume and liquidity levels
8. News about partnerships or institutional adoption

Mengapa orang ingin tahu harga Circle xStock hari ini?

People want to know Circle xStock (CRCLX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market opportunities, assessing volatility patterns, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors manage risk and maximize returns.

Ramalan Harga untuk Circle xStock

Circle xStock (CRCLX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CRCLX pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Circle xStock (CRCLX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Circle xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal Circle xStock

CRCLX is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency market. It is designed to facilitate transactions and value exchange in a decentralized manner, leveraging blockchain technology for security and transparency. The primary role of CRCLX is to serve as a medium of exchange in the digital economy, with potential applications in various sectors such as finance, supply chain, and digital identity verification. Its consensus mechanism and supply model are based on widely accepted cryptographic principles, ensuring the integrity and reliability of transactions. As part of the broader crypto ecosystem, CRCLX contributes to the ongoing evolution of digital currencies and their integration into mainstream economic systems.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Circle xStock dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Circle xStock? Membeli CRCLX adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Circle xStock. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Circle xStock (CRCLX) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 84.60K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Circle xStock akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Circle xStock (CRCLX)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Circle xStock

Apakah itu Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Circle xStock, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Circle xStock Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Circle xStock

Berapakah nilai 1 Circle xStock pada tahun 2030?
Jika Circle xStock berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Circle xStock berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:14:04 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Circle xStock

CRCLX USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek CRCLX dengan leveraj. Terokai CRCLX dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Circle xStock (CRCLX) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Circle xStock langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
CRCLX/USDT
$104.99
$104.99$104.99
+0.92%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

