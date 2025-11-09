Circle xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Circle xStock (CRCLX) hari ini ialah $ 104.99, dengan 0.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRCLX kepada USD penukaran adalah $ 104.99 setiap CRCLX.

Circle xStock kini berada pada kedudukan #1171 mengikut permodalan pasaran pada $ 8.88M, dengan bekalan edaran sebanyak 84.60K CRCLX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRCLX didagangkan antara $ 103.4 (rendah) dan $ 105.45 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 258.3037707311062, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 96.80281850816368.

Dalam prestasi jangka pendek, CRCLX dipindahkan -0.06% dalam sejam terakhir dan -17.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 67.63K.

Circle xStock (CRCLX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1171 Modal Pasaran $ 8.88M$ 8.88M $ 8.88M Kelantangan (24J) $ 67.63K$ 67.63K $ 67.63K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.88M$ 8.88M $ 8.88M Bekalan Peredaran 84.60K 84.60K 84.60K Jumlah Bekalan 84,598.43259562 84,598.43259562 84,598.43259562 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Circle xStock ialah $ 8.88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.63K. Bekalan edaran CRCLX ialah 84.60K, dengan jumlah bekalan sebanyak 84598.43259562. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.88M.