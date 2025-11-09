Credia Layer Harga Hari Ini

Harga langsung Credia Layer (CRED) hari ini ialah $ 0.03408, dengan 2.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRED kepada USD penukaran adalah $ 0.03408 setiap CRED.

Credia Layer kini berada pada kedudukan #3726 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 CRED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRED didagangkan antara $ 0.03303 (rendah) dan $ 0.03435 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.1034983633742532, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.020007636566907613.

Dalam prestasi jangka pendek, CRED dipindahkan -0.41% dalam sejam terakhir dan -38.29% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 598.16.

Credia Layer (CRED) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3726 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 598.16$ 598.16 $ 598.16 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.08M$ 34.08M $ 34.08M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Credia Layer ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 598.16. Bekalan edaran CRED ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.08M.