Tokenomik Credia Layer (CRED)

Lihat cerapan utama tentang Credia Layer (CRED), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:57:44 (UTC+8)
Credia Layer (CRED) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Credia Layer (CRED), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 35.77M
$ 35.77M$ 35.77M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.085
$ 0.085$ 0.085
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.020007636566907613
$ 0.020007636566907613$ 0.020007636566907613
Harga Semasa:
$ 0.03577
$ 0.03577$ 0.03577

Credia Layer (CRED) Maklumat

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Laman Web Rasmi:
https://credialayer.io/
Kertas putih:
https://credia-layer.gitbook.io/credialayer/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xd9af3915fb1a13179d5c3f0255fa3dcbb716b240

Tokenomik Credia Layer (CRED): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Credia Layer (CRED) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CRED yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CRED yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CRED, terokai CRED harga langsung token!

Cara Membeli CRED

Berminat untuk menambah Credia Layer (CRED) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli CRED, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Credia Layer (CRED) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga CRED membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

CRED Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CRED? Halaman ramalan harga CRED kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

