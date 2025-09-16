Lagi Mengenai CREO

Creo Engine Logo

Creo Engine (CREO)

1 CREO ke USD Harga Langsung:

$0.0049896
$0.0049896
-0.27%1D
USD
Creo Engine (CREO) Carta Harga Langsung
Creo Engine (CREO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0048999
$ 0.0048999
24J Rendah
$ 0.0050636
$ 0.0050636
24J Tinggi

$ 0.0048999
$ 0.0048999

$ 0.0050636
$ 0.0050636

$ 0.2026071197050018
$ 0.2026071197050018

$ 0.000769553751057268
$ 0.000769553751057268

+0.14%

-0.27%

-8.89%

-8.89%

Creo Engine (CREO) harga masa nyata ialah $ 0.0049896. Sepanjang 24 jam yang lalu, CREO didagangkan antara $ 0.0048999 rendah dan $ 0.0050636 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CREO sepanjang masa ialah $ 0.2026071197050018, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000769553751057268.

Dari segi prestasi jangka pendek, CREO telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, -0.27% dalam 24 jam dan -8.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Creo Engine (CREO) Maklumat Pasaran

No.1701

$ 2.99M
$ 2.99M

$ 77.73K
$ 77.73K

$ 4.99M
$ 4.99M

600.00M
600.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

788,886,709
788,886,709

60.00%

BSC

Had Pasaran semasa Creo Engine ialah $ 2.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 77.73K. Bekalan edaran CREO ialah 600.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 788886709. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.99M.

Creo Engine (CREO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Creo Engine hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000013508-0.27%
30 Hari$ +0.0000816+1.66%
60 Hari$ -0.0023133-31.68%
90 Hari$ -0.0044981-47.41%
Perubahan Harga Creo Engine Hari Ini

Hari ini, CREO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000013508 (-0.27%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCreo Engine

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000816 (+1.66%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Creo Engine

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CREO mengalami perubahan sebanyak $ -0.0023133 (-31.68%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Creo Engine

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0044981 (-47.41%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Creo Engine (CREO)?

Semak Creo Enginehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Creo Engine (CREO)

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

Creo Engine tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Creo Engine pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CREO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Creo Engine di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Creo Engine anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Creo Engine Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Creo Engine (CREO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Creo Engine (CREO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Creo Engine.

Semak Creo Engine ramalan harga sekarang!

Tokenomik Creo Engine (CREO)

Memahami tokenomik Creo Engine (CREO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CREO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Creo Engine (CREO)

Mencari cara membeli Creo Engine? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Creo Engine di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

1 Creo Engine(CREO) ke VND
131.301324
1 Creo Engine(CREO) ke AUD
A$0.007434504
1 Creo Engine(CREO) ke GBP
0.003642408
1 Creo Engine(CREO) ke EUR
0.004191264
1 Creo Engine(CREO) ke USD
$0.0049896
1 Creo Engine(CREO) ke MYR
RM0.02095632
1 Creo Engine(CREO) ke TRY
0.205920792
1 Creo Engine(CREO) ke JPY
¥0.7284816
1 Creo Engine(CREO) ke ARS
ARS$7.294695408
1 Creo Engine(CREO) ke RUB
0.41438628
1 Creo Engine(CREO) ke INR
0.4390848
1 Creo Engine(CREO) ke IDR
Rp81.796708224
1 Creo Engine(CREO) ke KRW
6.891685416
1 Creo Engine(CREO) ke PHP
0.283558968
1 Creo Engine(CREO) ke EGP
￡E.0.239899968
1 Creo Engine(CREO) ke BRL
R$0.026494776
1 Creo Engine(CREO) ke CAD
C$0.006835752
1 Creo Engine(CREO) ke BDT
0.60773328
1 Creo Engine(CREO) ke NGN
7.447127688
1 Creo Engine(CREO) ke COP
$19.41478308
1 Creo Engine(CREO) ke ZAR
R.0.08656956
1 Creo Engine(CREO) ke UAH
0.205421832
1 Creo Engine(CREO) ke VES
Bs0.798336
1 Creo Engine(CREO) ke CLP
$4.7351304
1 Creo Engine(CREO) ke PKR
Rs1.416248064
1 Creo Engine(CREO) ke KZT
2.699972352
1 Creo Engine(CREO) ke THB
฿0.15792084
1 Creo Engine(CREO) ke TWD
NT$0.150037272
1 Creo Engine(CREO) ke AED
د.إ0.018311832
1 Creo Engine(CREO) ke CHF
Fr0.003891888
1 Creo Engine(CREO) ke HKD
HK$0.038819088
1 Creo Engine(CREO) ke AMD
֏1.90802304
1 Creo Engine(CREO) ke MAD
.د.م0.044756712
1 Creo Engine(CREO) ke MXN
$0.091509264
1 Creo Engine(CREO) ke SAR
ريال0.018711
1 Creo Engine(CREO) ke PLN
0.017912664
1 Creo Engine(CREO) ke RON
лв0.021305592
1 Creo Engine(CREO) ke SEK
kr0.046054008
1 Creo Engine(CREO) ke BGN
лв0.00823284
1 Creo Engine(CREO) ke HUF
Ft1.641279024
1 Creo Engine(CREO) ke CZK
0.102436488
1 Creo Engine(CREO) ke KWD
د.ك0.001521828
1 Creo Engine(CREO) ke ILS
0.016615368
1 Creo Engine(CREO) ke AOA
Kz4.548369672
1 Creo Engine(CREO) ke BHD
.د.ب0.0018810792
1 Creo Engine(CREO) ke BMD
$0.0049896
1 Creo Engine(CREO) ke DKK
kr0.03143448
1 Creo Engine(CREO) ke HNL
L0.130877208
1 Creo Engine(CREO) ke MUR
0.2257794
1 Creo Engine(CREO) ke NAD
$0.086669352
1 Creo Engine(CREO) ke NOK
kr0.048798288
1 Creo Engine(CREO) ke NZD
$0.008332632
1 Creo Engine(CREO) ke PAB
B/.0.0049896
1 Creo Engine(CREO) ke PGK
K0.020856528
1 Creo Engine(CREO) ke QAR
ر.ق0.018162144
1 Creo Engine(CREO) ke RSD
дин.0.493621128

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Creo Engine, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Creo Engine Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Creo Engine

Berapakah nilai Creo Engine (CREO) hari ini?
Harga langsung CREO dalam USD ialah 0.0049896 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CREO ke USD?
Harga semasa CREO ke USD ialah $ 0.0049896. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Creo Engine?
Had pasaran untuk CREO ialah $ 2.99M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CREO?
Bekalan edaran CREO ialah 600.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CREO?
CREO mencapai harga ATH sebanyak 0.2026071197050018 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CREO?
CREO melihat harga ATL sebanyak 0.000769553751057268 USD.
Berapakah jumlah dagangan CREO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CREOialah $ 77.73K USD.
Adakah CREO akan naik lebih tinggi tahun ini?
CREO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CREOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Creo Engine (CREO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

1 CREO = 0.0049896 USD

$0.0049896
