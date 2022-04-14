Tokenomik Creo Engine (CREO)

Tokenomik Creo Engine (CREO)

Lihat cerapan utama tentang Creo Engine (CREO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Creo Engine (CREO) Maklumat

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

Laman Web Rasmi:
https://www.creoengine.com/
Kertas putih:
https://creoengine.gitbook.io/whitepaper/
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/Fg4TqUxx6E9L7Pya6fMUGzTD4s2jwSMzjrWeeBHvu7ZC

Creo Engine (CREO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Creo Engine (CREO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.42M
Jumlah Bekalan:
$ 788.89M
Bekalan Edaran:
$ 600.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.69M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.2055527
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000769553751057268
Harga Semasa:
$ 0.0056942
Tokenomik Creo Engine (CREO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Creo Engine (CREO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CREO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CREO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CREO, terokai CREO harga langsung token!

Cara Membeli CREO

Berminat untuk menambah Creo Engine (CREO) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli CREO, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Creo Engine (CREO) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga CREO membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

CREO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CREO? Halaman ramalan harga CREO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.