$0.0001958
-2.14%1D
USD
CREPE (CREPE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:36:28 (UTC+8)

CREPE (CREPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001887
24J Rendah
$ 0.000205
24J Tinggi

$ 0.0001887
$ 0.000205
$ 0.2196448030970705
$ 0.000099954857258894
+1.45%

-2.13%

+1.18%

+1.18%

CREPE (CREPE) harga masa nyata ialah $ 0.0001958. Sepanjang 24 jam yang lalu, CREPE didagangkan antara $ 0.0001887 rendah dan $ 0.000205 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CREPE sepanjang masa ialah $ 0.2196448030970705, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000099954857258894.

Dari segi prestasi jangka pendek, CREPE telah berubah sebanyak +1.45% sejak sejam yang lalu, -2.13% dalam 24 jam dan +1.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CREPE (CREPE) Maklumat Pasaran

No.7570

$ 0.00
$ 3.33K
$ 979.00K
0.00
5,000,000,000
5,000,000,000
0.00%

MATIC

Had Pasaran semasa CREPE ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.33K. Bekalan edaran CREPE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 979.00K.

CREPE (CREPE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk CREPE hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000004282-2.13%
30 Hari$ +0.0000428+27.97%
60 Hari$ +0.0000403+25.91%
90 Hari$ +0.0000408+26.32%
Perubahan Harga CREPE Hari Ini

Hari ini, CREPE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000004282 (-2.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCREPE

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000428 (+27.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari CREPE

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CREPE mengalami perubahan sebanyak $ +0.0000403 (+25.91%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari CREPE

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000408 (+26.32%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CREPE (CREPE)?

Semak CREPEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu CREPE (CREPE)

'Crepe is a project creating an AI-powered decentralized system for managing assets. The engine, PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace), allows users to convert various assets on Earth into tokens and share them. Financial experts can design unique products by combining assets with innovative strategies. Regular users can easily buy these products with a single click and start earning from the generated income.

CREPE tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CREPE pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CREPE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang CREPE di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CREPE anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CREPE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CREPE (CREPE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CREPE (CREPE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CREPE.

Semak CREPE ramalan harga sekarang!

Tokenomik CREPE (CREPE)

Memahami tokenomik CREPE (CREPE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CREPE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CREPE (CREPE)

Mencari cara membeli CREPE? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CREPE di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CREPE kepada Mata Wang Tempatan

CREPE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CREPE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web CREPE Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CREPE

Berapakah nilai CREPE (CREPE) hari ini?
Harga langsung CREPE dalam USD ialah 0.0001958 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CREPE ke USD?
Harga semasa CREPE ke USD ialah $ 0.0001958. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CREPE?
Had pasaran untuk CREPE ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CREPE?
Bekalan edaran CREPE ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CREPE?
CREPE mencapai harga ATH sebanyak 0.2196448030970705 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CREPE?
CREPE melihat harga ATL sebanyak 0.000099954857258894 USD.
Berapakah jumlah dagangan CREPE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CREPEialah $ 3.33K USD.
Adakah CREPE akan naik lebih tinggi tahun ini?
CREPE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CREPEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
CREPE (CREPE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

