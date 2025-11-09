Crepe Harga Hari Ini

Harga langsung Crepe (CREPE1) hari ini ialah $ 0.000029829, dengan 3.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CREPE1 kepada USD penukaran adalah $ 0.000029829 setiap CREPE1.

Crepe kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- CREPE1. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CREPE1 didagangkan antara $ 0.0000291 (rendah) dan $ 0.000033186 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, CREPE1 dipindahkan -2.45% dalam sejam terakhir dan -25.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 65.23K.

Crepe (CREPE1) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 65.23K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Crepe ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 65.23K. Bekalan edaran CREPE1 ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.