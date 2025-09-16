Lagi Mengenai CRO

$0.22832
Cronos (CRO) Carta Harga Langsung
Cronos (CRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.22597
$ 0.22597$ 0.22597
24J Rendah
$ 0.2324
$ 0.2324$ 0.2324
24J Tinggi

$ 0.22597
$ 0.22597$ 0.22597

$ 0.2324
$ 0.2324$ 0.2324

$ 0.9698063798210235
$ 0.9698063798210235$ 0.9698063798210235

$ 0.0114866815226
$ 0.0114866815226$ 0.0114866815226

-0.14%

+0.38%

-6.54%

-6.54%

Cronos (CRO) harga masa nyata ialah $ 0.22837. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRO didagangkan antara $ 0.22597 rendah dan $ 0.2324 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRO sepanjang masa ialah $ 0.9698063798210235, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0114866815226.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRO telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, +0.38% dalam 24 jam dan -6.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cronos (CRO) Maklumat Pasaran

No.23

$ 7.68B
$ 7.68B$ 7.68B

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

$ 22.84B
$ 22.84B$ 22.84B

33.64B
33.64B 33.64B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

98,003,905,199.34766
98,003,905,199.34766 98,003,905,199.34766

33.63%

0.19%

ETH

Had Pasaran semasa Cronos ialah $ 7.68B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.78M. Bekalan edaran CRO ialah 33.64B, dengan jumlah bekalan sebanyak 98003905199.34766. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.84B.

Cronos (CRO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Cronos hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008643+0.38%
30 Hari$ +0.07455+48.46%
60 Hari$ +0.11008+93.05%
90 Hari$ +0.13602+147.28%
Perubahan Harga Cronos Hari Ini

Hari ini, CRO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0008643 (+0.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCronos

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.07455 (+48.46%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Cronos

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CRO mengalami perubahan sebanyak $ +0.11008 (+93.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Cronos

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.13602 (+147.28%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cronos (CRO)?

Semak Cronoshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Cronos (CRO)

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

Cronos tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Cronos pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CRO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Cronos di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Cronos anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Cronos Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cronos (CRO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cronos (CRO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cronos.

Semak Cronos ramalan harga sekarang!

Tokenomik Cronos (CRO)

Memahami tokenomik Cronos (CRO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CRO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Cronos (CRO)

Mencari cara membeli Cronos? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Cronos di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CRO kepada Mata Wang Tempatan

1 Cronos(CRO) ke VND
6,009.55655
1 Cronos(CRO) ke AUD
A$0.3402713
1 Cronos(CRO) ke GBP
0.1667101
1 Cronos(CRO) ke EUR
0.1918308
1 Cronos(CRO) ke USD
$0.22837
1 Cronos(CRO) ke MYR
RM0.959154
1 Cronos(CRO) ke TRY
9.4293973
1 Cronos(CRO) ke JPY
¥33.57039
1 Cronos(CRO) ke ARS
ARS$334.8520799
1 Cronos(CRO) ke RUB
18.909036
1 Cronos(CRO) ke INR
20.1102622
1 Cronos(CRO) ke IDR
Rp3,743.7698928
1 Cronos(CRO) ke KRW
315.4269277
1 Cronos(CRO) ke PHP
12.9988204
1 Cronos(CRO) ke EGP
￡E.10.9914481
1 Cronos(CRO) ke BRL
R$1.210361
1 Cronos(CRO) ke CAD
C$0.3128669
1 Cronos(CRO) ke BDT
27.815466
1 Cronos(CRO) ke NGN
341.3583412
1 Cronos(CRO) ke COP
$892.0703125
1 Cronos(CRO) ke ZAR
R.3.9622195
1 Cronos(CRO) ke UAH
9.4019929
1 Cronos(CRO) ke VES
Bs36.5392
1 Cronos(CRO) ke CLP
$216.72313
1 Cronos(CRO) ke PKR
Rs64.8205408
1 Cronos(CRO) ke KZT
123.5755744
1 Cronos(CRO) ke THB
฿7.2416127
1 Cronos(CRO) ke TWD
NT$6.8899229
1 Cronos(CRO) ke AED
د.إ0.8381179
1 Cronos(CRO) ke CHF
Fr0.1804123
1 Cronos(CRO) ke HKD
HK$1.7767186
1 Cronos(CRO) ke AMD
֏87.328688
1 Cronos(CRO) ke MAD
.د.م2.0484789
1 Cronos(CRO) ke MXN
$4.1860221
1 Cronos(CRO) ke SAR
ريال0.8563875
1 Cronos(CRO) ke PLN
0.822132
1 Cronos(CRO) ke RON
лв0.9774236
1 Cronos(CRO) ke SEK
kr2.1124225
1 Cronos(CRO) ke BGN
лв0.3768105
1 Cronos(CRO) ke HUF
Ft75.4191925
1 Cronos(CRO) ke CZK
4.7067057
1 Cronos(CRO) ke KWD
د.ك0.06965285
1 Cronos(CRO) ke ILS
0.7627558
1 Cronos(CRO) ke AOA
Kz208.1752409
1 Cronos(CRO) ke BHD
.د.ب0.08586712
1 Cronos(CRO) ke BMD
$0.22837
1 Cronos(CRO) ke DKK
kr1.4432984
1 Cronos(CRO) ke HNL
L5.9901451
1 Cronos(CRO) ke MUR
10.3337425
1 Cronos(CRO) ke NAD
$3.9667869
1 Cronos(CRO) ke NOK
kr2.238026
1 Cronos(CRO) ke NZD
$0.3813779
1 Cronos(CRO) ke PAB
B/.0.22837
1 Cronos(CRO) ke PGK
K0.9545866
1 Cronos(CRO) ke QAR
ر.ق0.8312668
1 Cronos(CRO) ke RSD
дин.22.6725736

Cronos Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cronos, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Cronos Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cronos

Berapakah nilai Cronos (CRO) hari ini?
Harga langsung CRO dalam USD ialah 0.22837 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CRO ke USD?
Harga semasa CRO ke USD ialah $ 0.22837. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cronos?
Had pasaran untuk CRO ialah $ 7.68B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CRO?
Bekalan edaran CRO ialah 33.64B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CRO?
CRO mencapai harga ATH sebanyak 0.9698063798210235 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CRO?
CRO melihat harga ATL sebanyak 0.0114866815226 USD.
Berapakah jumlah dagangan CRO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CROialah $ 1.78M USD.
Adakah CRO akan naik lebih tinggi tahun ini?
CRO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:36:35 (UTC+8)

Cronos (CRO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

