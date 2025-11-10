Harga CROSS langsung hari ini ialah 0.12883 USD.CROSS modal pasaran ialah 43,186,764.9187 USD. Jejaki masa nyata CROSS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga CROSS langsung hari ini ialah 0.12883 USD.CROSS modal pasaran ialah 43,186,764.9187 USD. Jejaki masa nyata CROSS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!
Harga langsung CROSS (CROSS) hari ini ialah $ 0.12883, dengan 0.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CROSS kepada USD penukaran adalah $ 0.12883 setiap CROSS.
CROSS kini berada pada kedudukan #453 mengikut permodalan pasaran pada $ 43.19M, dengan bekalan edaran sebanyak 335.22M CROSS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CROSS didagangkan antara $ 0.12064 (rendah) dan $ 0.13033 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.4431755260236053, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04656997751656906.
Dalam prestasi jangka pendek, CROSS dipindahkan +0.12% dalam sejam terakhir dan +3.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 62.95K.
CROSS (CROSS) Maklumat Pasaran
No.453
$ 43.19M
$ 62.95K
$ 128.83M
335.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.52%
BSC
Had Pasaran semasa CROSS ialah $ 43.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.95K. Bekalan edaran CROSS ialah 335.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 128.83M.
CROSS Sejarah Harga USD
Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.12064
24J Rendah
$ 0.13033
24J Tinggi
$ 0.12064
$ 0.13033
$ 0.4431755260236053
$ 0.04656997751656906
+0.12%
+0.08%
+3.75%
+3.75%
CROSS (CROSS) Sejarah Harga USD
Jejaki perubahan harga untuk CROSS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
Tempoh
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +0.000103
+0.08%
30 Hari
$ -0.07424
-36.56%
60 Hari
$ -0.09744
-43.07%
90 Hari
$ -0.19318
-60.00%
Perubahan Harga CROSS Hari Ini
Hari ini, CROSS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000103 (+0.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Perubahan Harga 30 HariCROSS
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.07424 (-36.56%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Perubahan Harga 60 Hari CROSS
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CROSS mengalami perubahan sebanyak $ -0.09744 (-43.07%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Perubahan Harga 90 Hari CROSS
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.19318 (-60.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CROSS (CROSS)?
Cerapan dipacu AI yang menganalisis CROSS pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Apakah faktor yang mempengaruhi harga CROSS?
CROSS token prices are influenced by several key factors:
1. Market demand and trading volume 2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends 3. Project development progress and roadmap milestones 4. Partnership announcements and ecosystem expansion 5. Token utility and use cases within the platform 6. Supply dynamics and tokenomics structure 7. Regulatory news affecting DeFi/crypto space 8. Community growth and adoption rates 9. Technical analysis patterns and trading behavior 10. Broader economic conditions and risk appetite
Mengapa orang ingin tahu harga CROSS hari ini?
People want to know CROSS token price today for several key reasons:
1. Trading decisions - Active traders need current prices to buy/sell at optimal moments 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value 3. Market analysis - Price data helps identify trends and patterns 4. Investment timing - Determining entry/exit points for positions 5. Risk management - Current prices inform stop-loss and take-profit strategies 6. Opportunity assessment - Comparing CROSS performance against other cryptocurrencies 7. News correlation - Understanding how events impact price movements
Real-time pricing is essential for making informed crypto investment decisions.
Ramalan Harga untuk CROSS
CROSS (CROSS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CROSS pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
CROSS (CROSS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga CROSS berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Alat MEXC Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan. Ingin tahu berapa harga CROSS yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk CROSS ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik CROSS Ramalan Harga.
Perihal CROSS
CROSS (CROSS) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate cross-chain transactions, allowing for the seamless transfer of various cryptocurrencies between different blockchain networks. This interoperability aims to solve the problem of isolated blockchain ecosystems, enabling a more connected and efficient crypto environment. The CROSS network uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. Typical uses of CROSS include facilitating decentralized finance (DeFi) transactions, enabling cross-chain asset swaps, and powering decentralized applications (dApps) that require interaction with multiple blockchains.
Bagaimana untuk membeli & Melabur CROSS dalam Malaysia
Bersedia untuk bermula dengan CROSS? Membeli CROSS adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli CROSS. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan CROSS (CROSS) perjalanan Membeli anda.
Langkah 1
Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC
Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebihan 335.22M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5
Lengkapkan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan CROSS akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan CROSS
Memiliki CROSS membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda
Membeli CROSS (CROSS) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.
Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.
Apakah itu CROSS (CROSS)
CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.
CROSS Sumber
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CROSS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
Jika CROSS berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga CROSS berpotensi dan jangkaan ROI.
Berapa harga CROSS hari ini?
CROSS Harga hari ini ialah $ 0.12883. Semak Bahagian Sejarah Harga kami untuk memahami sejarah untuk hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari.
Adakah CROSS masih pelaburan yang baik dalam Malaysia?
CROSS kekal sebagai mata wang kripto yang didagangkan secara aktif dengan penyertaan pasaran dan pembangunan ekosistem yang berterusan. Walau bagaimanapun, pelaburan kripto seperti melabur dalam CROSS sememangnya tidak menentu dan harus sejajar dengan toleransi risiko peribadi anda. Sentiasa lakukan penyelidikan bebas (DYOR) dan pertimbangkan keadaan pasaran sebelum membuat keputusan kewangan dan pelaburan.
Berapakah jumlah dagangan harian CROSS dalam Malaysia?
CROSS nilai $ 62.95K telah didagangkan di MEXC dalam tempoh 24 jam yang lalu.
Berapakah harga semasa CROSS dalam Malaysia?
Harga CROSS langsung dikemas kini dalam masa nyata berdasarkan aktiviti perdagangan global merentas bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasaran berubah secara berterusan disebabkan oleh perubahan dalam kecairan, jumlah dagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga CROSS terkini dalam mata wang pilihan anda, lawati CROSS Harga untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Apakah yang mempengaruhi CROSS harga dalam Malaysia?
Harga CROSS dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasaran keseluruhan, volum dagangan, perkembangan teknologi dan trend penggunaan pengguna. Keadaan makroekonomi yang lebih luas seperti perubahan kadar faedah, kitaran kecairan, dan isyarat peraturan—turut memainkan peranan penting dalam pergerakan harga.
Untuk terus mendapat maklumat tentang peralihan pasaran masa nyata dan kemas kini projek, lawati Berita MEXC, untuk analisis terkini dan cerapan crypto.
Token manakah yang mempunyai volum dagangan tertinggi di MEXC?
Bagaimanakah cara saya membuat pesanan henti rugi atau ambil untung CROSS pada MEXC?
MEXC menyokong pesanan henti rugi dan ambil untung bagi membantu menguruskan risiko secara automatik.
1. Pergi ke bahagian Dagangan Spot atau Niaga Hadapan dan pilih pasangan CROSS/USDT.
2. Pilih "Had Henti" atau "Pesanan Pencetus" daripada menu jenis pesanan.
3. Tetapkan harga pencetus anda (tahap yang mengaktifkan pesanan) dan harga pelaksanaan anda (harga yang akan diisi).
4. Sahkan butiran pesanan anda dan serahkan.
Pesanan henti rugi anda akan diaktifkan jika harga CROSS bergerak berbanding kedudukan anda, manakala pesanan ambil untung dilaksanakan secara automatik apabila ia mencapai tahap keuntungan sasaran anda.
Untuk contoh dan tutorial terperinci, lawati Panduan Dagangan Tempat MEXC
Adakah CROSS harga akan meningkat tahun ini?
CROSS harga mungkin naik lebih tinggi tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CROSS (CROSS) ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:10:10 (UTC+8)
