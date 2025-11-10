BursaDEX+
Harga CROSS langsung hari ini ialah 0.12883 USD.CROSS modal pasaran ialah 43,186,764.9187 USD. Jejaki masa nyata CROSS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai CROSS

Maklumat Harga CROSS

Apakah CROSS

Laman Web Rasmi CROSS

Tokenomik CROSS

Ramalan Harga CROSS

Sejarah CROSS

CROSS Panduan Membeli

Penukar Mata Wang CROSS-ke-Fiat

CROSS Logo

CROSSHargae(CROSS)

1 CROSS ke USD Harga Langsung:

$0.12883
+0.08%1D
USD
CROSS (CROSS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:10:10 (UTC+8)

CROSS Harga Hari Ini

Harga langsung CROSS (CROSS) hari ini ialah $ 0.12883, dengan 0.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CROSS kepada USD penukaran adalah $ 0.12883 setiap CROSS.

CROSS kini berada pada kedudukan #453 mengikut permodalan pasaran pada $ 43.19M, dengan bekalan edaran sebanyak 335.22M CROSS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CROSS didagangkan antara $ 0.12064 (rendah) dan $ 0.13033 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.4431755260236053, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04656997751656906.

Dalam prestasi jangka pendek, CROSS dipindahkan +0.12% dalam sejam terakhir dan +3.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 62.95K.

CROSS (CROSS) Maklumat Pasaran

No.453

$ 43.19M
$ 62.95K
$ 128.83M
335.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.52%

BSC

Had Pasaran semasa CROSS ialah $ 43.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.95K. Bekalan edaran CROSS ialah 335.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 128.83M.

CROSS Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.12064
24J Rendah
$ 0.13033
24J Tinggi

$ 0.12064
$ 0.13033
$ 0.4431755260236053
$ 0.04656997751656906
+0.12%

+0.08%

+3.75%

+3.75%

CROSS (CROSS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk CROSS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000103+0.08%
30 Hari$ -0.07424-36.56%
60 Hari$ -0.09744-43.07%
90 Hari$ -0.19318-60.00%
Perubahan Harga CROSS Hari Ini

Hari ini, CROSS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000103 (+0.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCROSS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.07424 (-36.56%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari CROSS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CROSS mengalami perubahan sebanyak $ -0.09744 (-43.07%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari CROSS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.19318 (-60.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CROSS (CROSS)?

Semak CROSShalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk CROSS

Cerapan dipacu AI yang menganalisis CROSS pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga CROSS?

CROSS token prices are influenced by several key factors:

1. Market demand and trading volume
2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
3. Project development progress and roadmap milestones
4. Partnership announcements and ecosystem expansion
5. Token utility and use cases within the platform
6. Supply dynamics and tokenomics structure
7. Regulatory news affecting DeFi/crypto space
8. Community growth and adoption rates
9. Technical analysis patterns and trading behavior
10. Broader economic conditions and risk appetite

Mengapa orang ingin tahu harga CROSS hari ini?

People want to know CROSS token price today for several key reasons:

1. Trading decisions - Active traders need current prices to buy/sell at optimal moments
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value
3. Market analysis - Price data helps identify trends and patterns
4. Investment timing - Determining entry/exit points for positions
5. Risk management - Current prices inform stop-loss and take-profit strategies
6. Opportunity assessment - Comparing CROSS performance against other cryptocurrencies
7. News correlation - Understanding how events impact price movements

Real-time pricing is essential for making informed crypto investment decisions.

Ramalan Harga untuk CROSS

CROSS (CROSS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CROSS pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
CROSS (CROSS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga CROSS berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga CROSS yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk CROSS ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik CROSS Ramalan Harga.

Perihal CROSS

CROSS (CROSS) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate cross-chain transactions, allowing for the seamless transfer of various cryptocurrencies between different blockchain networks. This interoperability aims to solve the problem of isolated blockchain ecosystems, enabling a more connected and efficient crypto environment. The CROSS network uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. Typical uses of CROSS include facilitating decentralized finance (DeFi) transactions, enabling cross-chain asset swaps, and powering decentralized applications (dApps) that require interaction with multiple blockchains.

Bagaimana untuk membeli & Melabur CROSS dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan CROSS? Membeli CROSS adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli CROSS. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan CROSS (CROSS) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 335.22M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan CROSS akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli CROSS (CROSS)

Apa yang boleh anda lakukan dengan CROSS

Memiliki CROSS membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli CROSS (CROSS) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu CROSS (CROSS)

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

CROSS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CROSS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web CROSS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CROSS

Berapakah nilai 1 CROSS pada tahun 2030?
Jika CROSS berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga CROSS berpotensi dan jangkaan ROI.
CROSS (CROSS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang CROSS

CROSS USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek CROSS dengan leveraj. Terokai CROSS dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan CROSS (CROSS) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga CROSS langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
CROSS/USDT
$0.12883
+0.11%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

