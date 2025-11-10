CROSS Harga Hari Ini

Harga langsung CROSS (CROSS) hari ini ialah $ 0.12883, dengan 0.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CROSS kepada USD penukaran adalah $ 0.12883 setiap CROSS.

CROSS kini berada pada kedudukan #453 mengikut permodalan pasaran pada $ 43.19M, dengan bekalan edaran sebanyak 335.22M CROSS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CROSS didagangkan antara $ 0.12064 (rendah) dan $ 0.13033 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.4431755260236053, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04656997751656906.

Dalam prestasi jangka pendek, CROSS dipindahkan +0.12% dalam sejam terakhir dan +3.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 62.95K.

CROSS (CROSS) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.453 Modal Pasaran $ 43.19M$ 43.19M $ 43.19M Kelantangan (24J) $ 62.95K$ 62.95K $ 62.95K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 128.83M$ 128.83M $ 128.83M Bekalan Peredaran 335.22M 335.22M 335.22M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 33.52% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa CROSS ialah $ 43.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.95K. Bekalan edaran CROSS ialah 335.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 128.83M.