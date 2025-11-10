Tokenomik CROSS (CROSS)

Tokenomik CROSS (CROSS)

Lihat cerapan utama tentang CROSS (CROSS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:25:25 (UTC+8)
USD

CROSS (CROSS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CROSS (CROSS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 43.09M
$ 43.09M$ 43.09M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 335.22M
$ 335.22M$ 335.22M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 128.54M
$ 128.54M$ 128.54M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.44571
$ 0.44571$ 0.44571
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.04656997751656906
$ 0.04656997751656906$ 0.04656997751656906
Harga Semasa:
$ 0.12854
$ 0.12854$ 0.12854

CROSS (CROSS) Maklumat

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

Laman Web Rasmi:
https://www.ogfcorp.com/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x6bf62ca91e397b5a7d1d6bce97d9092065d7a510#tokenInfo

Tokenomik CROSS (CROSS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik CROSS (CROSS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CROSS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CROSS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CROSS, terokai CROSS harga langsung token!

Cara Membeli CROSS

Berminat untuk menambah CROSS (CROSS) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli CROSS, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

CROSS (CROSS) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga CROSS membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

CROSS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CROSS? Halaman ramalan harga CROSS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi