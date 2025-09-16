Lagi Mengenai CROWN2

Crown by Third Time (CROWN2) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:38:33 (UTC+8)

Crown by Third Time (CROWN2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0882
$ 0.0882$ 0.0882
24J Rendah
$ 0.0967
$ 0.0967$ 0.0967
24J Tinggi

$ 0.0882
$ 0.0882$ 0.0882

$ 0.0967
$ 0.0967$ 0.0967

$ 318.4607776304445
$ 318.4607776304445$ 318.4607776304445

$ 0.0100394548203388
$ 0.0100394548203388$ 0.0100394548203388

0.00%

-5.46%

-2.65%

-2.65%

Crown by Third Time (CROWN2) harga masa nyata ialah $ 0.0882. Sepanjang 24 jam yang lalu, CROWN2 didagangkan antara $ 0.0882 rendah dan $ 0.0967 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CROWN2 sepanjang masa ialah $ 318.4607776304445, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0100394548203388.

Dari segi prestasi jangka pendek, CROWN2 telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -5.46% dalam 24 jam dan -2.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crown by Third Time (CROWN2) Maklumat Pasaran

No.906

$ 19.31M
$ 19.31M$ 19.31M

$ 688.95
$ 688.95$ 688.95

$ 22.05M
$ 22.05M$ 22.05M

218.88M
218.88M 218.88M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

87.55%

SOL

Had Pasaran semasa Crown by Third Time ialah $ 19.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 688.95. Bekalan edaran CROWN2 ialah 218.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.05M.

Crown by Third Time (CROWN2) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Crown by Third Time hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.005094-5.46%
30 Hari$ -0.0318-26.50%
60 Hari$ -0.0279-24.04%
90 Hari$ -0.0205-18.86%
Perubahan Harga Crown by Third Time Hari Ini

Hari ini, CROWN2 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.005094 (-5.46%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCrown by Third Time

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0318 (-26.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Crown by Third Time

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CROWN2 mengalami perubahan sebanyak $ -0.0279 (-24.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Crown by Third Time

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0205 (-18.86%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Crown by Third Time (CROWN2)?

Semak Crown by Third Timehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Crown by Third Time (CROWN2)

CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

Crown by Third Time tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Crown by Third Time pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CROWN2 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Crown by Third Time di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Crown by Third Time anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Crown by Third Time Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Crown by Third Time (CROWN2) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Crown by Third Time (CROWN2) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Crown by Third Time.

Semak Crown by Third Time ramalan harga sekarang!

Tokenomik Crown by Third Time (CROWN2)

Memahami tokenomik Crown by Third Time (CROWN2) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CROWN2 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Crown by Third Time (CROWN2)

Mencari cara membeli Crown by Third Time? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Crown by Third Time di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CROWN2 kepada Mata Wang Tempatan

Crown by Third Time Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Crown by Third Time, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Crown by Third Time Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Crown by Third Time

Berapakah nilai Crown by Third Time (CROWN2) hari ini?
Harga langsung CROWN2 dalam USD ialah 0.0882 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CROWN2 ke USD?
Harga semasa CROWN2 ke USD ialah $ 0.0882. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Crown by Third Time?
Had pasaran untuk CROWN2 ialah $ 19.31M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CROWN2?
Bekalan edaran CROWN2 ialah 218.88M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CROWN2?
CROWN2 mencapai harga ATH sebanyak 318.4607776304445 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CROWN2?
CROWN2 melihat harga ATL sebanyak 0.0100394548203388 USD.
Berapakah jumlah dagangan CROWN2?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CROWN2ialah $ 688.95 USD.
Adakah CROWN2 akan naik lebih tinggi tahun ini?
CROWN2 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CROWN2ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:38:33 (UTC+8)

Crown by Third Time (CROWN2) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

