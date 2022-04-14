Tokenomik Crown by Third Time (CROWN2)

Lihat cerapan utama tentang Crown by Third Time (CROWN2), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Crown by Third Time (CROWN2) Maklumat

CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

Laman Web Rasmi:
https://thirdtimegames.com
Kertas putih:
https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG

Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Crown by Third Time (CROWN2), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 16.99M
$ 16.99M$ 16.99M
Jumlah Bekalan:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Bekalan Edaran:
$ 218.88M
$ 218.88M$ 218.88M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 19.40M
$ 19.40M$ 19.40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.935
$ 1.935$ 1.935
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0100394548203388
$ 0.0100394548203388$ 0.0100394548203388
Harga Semasa:
$ 0.0776
$ 0.0776$ 0.0776

Tokenomik Crown by Third Time (CROWN2): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Crown by Third Time (CROWN2) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CROWN2 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CROWN2 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CROWN2, terokai CROWN2 harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.