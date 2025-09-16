Apakah itu Cratos (CRTS)

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

Cratos Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cratos (CRTS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cratos (CRTS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cratos.

Semak Cratos ramalan harga sekarang!

Tokenomik Cratos (CRTS)

Memahami tokenomik Cratos (CRTS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CRTS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cratos Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cratos, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cratos Berapakah nilai Cratos (CRTS) hari ini? Harga langsung CRTS dalam USD ialah 0.0001937 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CRTS ke USD? $ 0.0001937 . Lihat Harga semasa CRTS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Cratos? Had pasaran untuk CRTS ialah $ 9.55M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CRTS? Bekalan edaran CRTS ialah 49.30B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CRTS? CRTS mencapai harga ATH sebanyak 3.005453985608275 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CRTS? CRTS melihat harga ATL sebanyak 0.000119408888085042 USD . Berapakah jumlah dagangan CRTS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CRTSialah $ 539.45K USD . Adakah CRTS akan naik lebih tinggi tahun ini? CRTS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CRTSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Cratos (CRTS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

