1 CRU ke USD Harga Langsung:

$0.0676
-0.29%1D
USD
Crust Network (CRU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:25:36 (UTC+8)

Crust Network (CRU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0673
24J Rendah
$ 0.0707
24J Tinggi

$ 0.0673
$ 0.0707
$ 179.08981499
$ 0.061462288244169196
-0.30%

-0.29%

0.00%

0.00%

Crust Network (CRU) harga masa nyata ialah $ 0.0676. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRU didagangkan antara $ 0.0673 rendah dan $ 0.0707 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRU sepanjang masa ialah $ 179.08981499, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.061462288244169196.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRU telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crust Network (CRU) Maklumat Pasaran

No.2187

$ 955.77K
$ 1.85K
$ 2.37M
14.14M
35,025,067.043
ETH

Had Pasaran semasa Crust Network ialah $ 955.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.85K. Bekalan edaran CRU ialah 14.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 35025067.043. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.37M.

Crust Network (CRU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Crust Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000197-0.29%
30 Hari$ -0.0184-21.40%
60 Hari$ -0.0046-6.38%
90 Hari$ -0.0081-10.71%
Perubahan Harga Crust Network Hari Ini

Hari ini, CRU mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000197 (-0.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCrust Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0184 (-21.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Crust Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CRU mengalami perubahan sebanyak $ -0.0046 (-6.38%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Crust Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0081 (-10.71%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Crust Network (CRU)?

Semak Crust Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Crust Network (CRU)

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Crust Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Crust Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CRU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Crust Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Crust Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Crust Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Crust Network (CRU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Crust Network (CRU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Crust Network.

Semak Crust Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Crust Network (CRU)

Memahami tokenomik Crust Network (CRU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CRU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Crust Network (CRU)

Mencari cara membeli Crust Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Crust Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CRU kepada Mata Wang Tempatan

1 Crust Network(CRU) ke VND
1,778.894
1 Crust Network(CRU) ke AUD
A$0.100724
1 Crust Network(CRU) ke GBP
0.049348
1 Crust Network(CRU) ke EUR
0.056784
1 Crust Network(CRU) ke USD
$0.0676
1 Crust Network(CRU) ke MYR
RM0.28392
1 Crust Network(CRU) ke TRY
2.789852
1 Crust Network(CRU) ke JPY
¥9.8696
1 Crust Network(CRU) ke ARS
ARS$99.265192
1 Crust Network(CRU) ke RUB
5.622968
1 Crust Network(CRU) ke INR
5.944068
1 Crust Network(CRU) ke IDR
Rp1,108.196544
1 Crust Network(CRU) ke KRW
93.241356
1 Crust Network(CRU) ke PHP
3.837652
1 Crust Network(CRU) ke EGP
￡E.3.249532
1 Crust Network(CRU) ke BRL
R$0.357604
1 Crust Network(CRU) ke CAD
C$0.092612
1 Crust Network(CRU) ke BDT
8.23368
1 Crust Network(CRU) ke NGN
101.045776
1 Crust Network(CRU) ke COP
$263.03498
1 Crust Network(CRU) ke ZAR
R.1.170832
1 Crust Network(CRU) ke UAH
2.783092
1 Crust Network(CRU) ke VES
Bs10.816
1 Crust Network(CRU) ke CLP
$64.1524
1 Crust Network(CRU) ke PKR
Rs19.187584
1 Crust Network(CRU) ke KZT
36.579712
1 Crust Network(CRU) ke THB
฿2.140892
1 Crust Network(CRU) ke TWD
NT$2.03476
1 Crust Network(CRU) ke AED
د.إ0.248092
1 Crust Network(CRU) ke CHF
Fr0.052728
1 Crust Network(CRU) ke HKD
HK$0.525928
1 Crust Network(CRU) ke AMD
֏25.85024
1 Crust Network(CRU) ke MAD
.د.م0.606372
1 Crust Network(CRU) ke MXN
$1.235728
1 Crust Network(CRU) ke SAR
ريال0.2535
1 Crust Network(CRU) ke PLN
0.242008
1 Crust Network(CRU) ke RON
лв0.287976
1 Crust Network(CRU) ke SEK
kr0.623272
1 Crust Network(CRU) ke BGN
лв0.11154
1 Crust Network(CRU) ke HUF
Ft22.178208
1 Crust Network(CRU) ke CZK
1.384448
1 Crust Network(CRU) ke KWD
د.ك0.0205504
1 Crust Network(CRU) ke ILS
0.225108
1 Crust Network(CRU) ke AOA
Kz61.622132
1 Crust Network(CRU) ke BHD
.د.ب0.0254852
1 Crust Network(CRU) ke BMD
$0.0676
1 Crust Network(CRU) ke DKK
kr0.424528
1 Crust Network(CRU) ke HNL
L1.773148
1 Crust Network(CRU) ke MUR
3.0589
1 Crust Network(CRU) ke NAD
$1.174212
1 Crust Network(CRU) ke NOK
kr0.6591
1 Crust Network(CRU) ke NZD
$0.112216
1 Crust Network(CRU) ke PAB
B/.0.0676
1 Crust Network(CRU) ke PGK
K0.282568
1 Crust Network(CRU) ke QAR
ر.ق0.246064
1 Crust Network(CRU) ke RSD
дин.6.674824

Crust Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Crust Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Crust Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Crust Network

Berapakah nilai Crust Network (CRU) hari ini?
Harga langsung CRU dalam USD ialah 0.0676 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CRU ke USD?
Harga semasa CRU ke USD ialah $ 0.0676. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Crust Network?
Had pasaran untuk CRU ialah $ 955.77K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CRU?
Bekalan edaran CRU ialah 14.14M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CRU?
CRU mencapai harga ATH sebanyak 179.08981499 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CRU?
CRU melihat harga ATL sebanyak 0.061462288244169196 USD.
Berapakah jumlah dagangan CRU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CRUialah $ 1.85K USD.
Adakah CRU akan naik lebih tinggi tahun ini?
CRU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CRUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Crust Network (CRU) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

