Apakah itu Crust Network (CRU)

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Tokenomik Crust Network (CRU)

Memahami tokenomik Crust Network (CRU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CRU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Crust Network Berapakah nilai Crust Network (CRU) hari ini? Harga langsung CRU dalam USD ialah 0.0676 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CRU ke USD? $ 0.0676 . Lihat Harga semasa CRU ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Crust Network? Had pasaran untuk CRU ialah $ 955.77K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CRU? Bekalan edaran CRU ialah 14.14M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CRU? CRU mencapai harga ATH sebanyak 179.08981499 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CRU? CRU melihat harga ATL sebanyak 0.061462288244169196 USD . Berapakah jumlah dagangan CRU? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CRUialah $ 1.85K USD . Adakah CRU akan naik lebih tinggi tahun ini? CRU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CRUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

