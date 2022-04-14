Tokenomik Crust Network (CRU)

Tokenomik Crust Network (CRU)

Lihat cerapan utama tentang Crust Network (CRU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Crust Network (CRU) Maklumat

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Laman Web Rasmi:
https://www.crust.network/
Kertas putih:
https://wiki.crust.network/en
Peneroka Blok:
https://crust.subscan.io/

Crust Network (CRU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Crust Network (CRU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M
Jumlah Bekalan:
$ 35.03M
$ 35.03M$ 35.03M
Bekalan Edaran:
$ 14.14M
$ 14.14M$ 14.14M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.7
$ 2.7$ 2.7
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.061462288244169196
$ 0.061462288244169196$ 0.061462288244169196
Harga Semasa:
$ 0.0836
$ 0.0836$ 0.0836

Tokenomik Crust Network (CRU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Crust Network (CRU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CRU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CRU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CRU, terokai CRU harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.