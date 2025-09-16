Lagi Mengenai CRV

Curve Logo

CurveHargae(CRV)

1 CRV ke USD Harga Langsung:

$0.7288
-2.21%1D
USD
Curve (CRV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:38:47 (UTC+8)

Curve (CRV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.7148
24J Rendah
$ 0.7522
24J Tinggi

$ 0.7148
$ 0.7522
$ 60.4987938093
$ 0.18109279935395833
+0.83%

-2.21%

-6.47%

-6.47%

Curve (CRV) harga masa nyata ialah $ 0.7287. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRV didagangkan antara $ 0.7148 rendah dan $ 0.7522 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRV sepanjang masa ialah $ 60.4987938093, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.18109279935395833.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRV telah berubah sebanyak +0.83% sejak sejam yang lalu, -2.21% dalam 24 jam dan -6.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Curve (CRV) Maklumat Pasaran

No.79

$ 1.01B
$ 3.56M
$ 2.21B
1.39B
3,030,303,030.299
2,304,775,629.76071
45.86%

0.02%

ETH

Had Pasaran semasa Curve ialah $ 1.01B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.56M. Bekalan edaran CRV ialah 1.39B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2304775629.76071. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.21B.

Curve (CRV) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Curve hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.01647-2.21%
30 Hari$ -0.1712-19.03%
60 Hari$ -0.2248-23.58%
90 Hari$ +0.1498+25.87%
Perubahan Harga Curve Hari Ini

Hari ini, CRV mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.01647 (-2.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCurve

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1712 (-19.03%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Curve

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CRV mengalami perubahan sebanyak $ -0.2248 (-23.58%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Curve

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1498 (+25.87%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Curve (CRV)?

Semak Curvehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Curve (CRV)

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

Curve tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Curve pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CRV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Curve di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Curve anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Curve Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Curve (CRV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Curve (CRV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Curve.

Semak Curve ramalan harga sekarang!

Tokenomik Curve (CRV)

Memahami tokenomik Curve (CRV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CRV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Curve (CRV)

Mencari cara membeli Curve? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Curve di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CRV kepada Mata Wang Tempatan

1 Curve(CRV) ke VND
19,175.7405
1 Curve(CRV) ke AUD
A$1.085763
1 Curve(CRV) ke GBP
0.531951
1 Curve(CRV) ke EUR
0.612108
1 Curve(CRV) ke USD
$0.7287
1 Curve(CRV) ke MYR
RM3.06054
1 Curve(CRV) ke TRY
30.080736
1 Curve(CRV) ke JPY
¥106.3902
1 Curve(CRV) ke ARS
ARS$1,065.344826
1 Curve(CRV) ke RUB
60.613266
1 Curve(CRV) ke INR
64.140174
1 Curve(CRV) ke IDR
Rp11,945.899728
1 Curve(CRV) ke KRW
1,006.487727
1 Curve(CRV) ke PHP
41.433882
1 Curve(CRV) ke EGP
￡E.35.028609
1 Curve(CRV) ke BRL
R$3.86211
1 Curve(CRV) ke CAD
C$0.998319
1 Curve(CRV) ke BDT
88.75566
1 Curve(CRV) ke NGN
1,089.231612
1 Curve(CRV) ke COP
$2,835.408135
1 Curve(CRV) ke ZAR
R.12.664806
1 Curve(CRV) ke UAH
30.000579
1 Curve(CRV) ke VES
Bs116.592
1 Curve(CRV) ke CLP
$691.5363
1 Curve(CRV) ke PKR
Rs206.834208
1 Curve(CRV) ke KZT
394.314144
1 Curve(CRV) ke THB
฿23.121651
1 Curve(CRV) ke TWD
NT$21.955731
1 Curve(CRV) ke AED
د.إ2.674329
1 Curve(CRV) ke CHF
Fr0.568386
1 Curve(CRV) ke HKD
HK$5.669286
1 Curve(CRV) ke AMD
֏278.65488
1 Curve(CRV) ke MAD
.د.م6.536439
1 Curve(CRV) ke MXN
$13.349784
1 Curve(CRV) ke SAR
ريال2.732625
1 Curve(CRV) ke PLN
2.616033
1 Curve(CRV) ke RON
лв3.111549
1 Curve(CRV) ke SEK
kr6.733188
1 Curve(CRV) ke BGN
лв1.202355
1 Curve(CRV) ke HUF
Ft239.939049
1 Curve(CRV) ke CZK
14.967498
1 Curve(CRV) ke KWD
د.ك0.2222535
1 Curve(CRV) ke ILS
2.426571
1 Curve(CRV) ke AOA
Kz664.261059
1 Curve(CRV) ke BHD
.د.ب0.2747199
1 Curve(CRV) ke BMD
$0.7287
1 Curve(CRV) ke DKK
kr4.59081
1 Curve(CRV) ke HNL
L19.113801
1 Curve(CRV) ke MUR
32.973675
1 Curve(CRV) ke NAD
$12.657519
1 Curve(CRV) ke NOK
kr7.126686
1 Curve(CRV) ke NZD
$1.216929
1 Curve(CRV) ke PAB
B/.0.7287
1 Curve(CRV) ke PGK
K3.045966
1 Curve(CRV) ke QAR
ر.ق2.652468
1 Curve(CRV) ke RSD
дин.72.134013

Curve Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Curve, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Curve Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Curve

Berapakah nilai Curve (CRV) hari ini?
Harga langsung CRV dalam USD ialah 0.7287 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CRV ke USD?
Harga semasa CRV ke USD ialah $ 0.7287. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Curve?
Had pasaran untuk CRV ialah $ 1.01B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CRV?
Bekalan edaran CRV ialah 1.39B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CRV?
CRV mencapai harga ATH sebanyak 60.4987938093 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CRV?
CRV melihat harga ATL sebanyak 0.18109279935395833 USD.
Berapakah jumlah dagangan CRV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CRVialah $ 3.56M USD.
Adakah CRV akan naik lebih tinggi tahun ini?
CRV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CRVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:38:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

