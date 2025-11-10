Cryvantis Harga Hari Ini

Harga langsung Cryvantis (CRYVANTIS) hari ini ialah $ 0.00009561, dengan 0.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRYVANTIS kepada USD penukaran adalah $ 0.00009561 setiap CRYVANTIS.

Cryvantis kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- CRYVANTIS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRYVANTIS didagangkan antara $ 0.0000811 (rendah) dan $ 0.00010288 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, CRYVANTIS dipindahkan +5.72% dalam sejam terakhir dan -50.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 171.20K.

Cryvantis (CRYVANTIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 171.20K$ 171.20K $ 171.20K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 956.10K$ 956.10K $ 956.10K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam MATIC

Had Pasaran semasa Cryvantis ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 171.20K. Bekalan edaran CRYVANTIS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 956.10K.