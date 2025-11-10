BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Cryvantis langsung hari ini ialah 0.00009561 USD.CRYVANTIS modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata CRYVANTIS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Cryvantis langsung hari ini ialah 0.00009561 USD.CRYVANTIS modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata CRYVANTIS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai CRYVANTIS

Maklumat Harga CRYVANTIS

Apakah CRYVANTIS

Kertas putih CRYVANTIS

Laman Web Rasmi CRYVANTIS

Tokenomik CRYVANTIS

Ramalan Harga CRYVANTIS

Sejarah CRYVANTIS

CRYVANTIS Panduan Membeli

Penukar Mata Wang CRYVANTIS-ke-Fiat

CRYVANTIS Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Cryvantis Logo

CryvantisHargae(CRYVANTIS)

1 CRYVANTIS ke USD Harga Langsung:

$0.00009561
$0.00009561$0.00009561
+0.56%1D
USD
Cryvantis (CRYVANTIS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:10:17 (UTC+8)

Cryvantis Harga Hari Ini

Harga langsung Cryvantis (CRYVANTIS) hari ini ialah $ 0.00009561, dengan 0.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRYVANTIS kepada USD penukaran adalah $ 0.00009561 setiap CRYVANTIS.

Cryvantis kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- CRYVANTIS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRYVANTIS didagangkan antara $ 0.0000811 (rendah) dan $ 0.00010288 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, CRYVANTIS dipindahkan +5.72% dalam sejam terakhir dan -50.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 171.20K.

Cryvantis (CRYVANTIS) Maklumat Pasaran

--
----

$ 171.20K
$ 171.20K$ 171.20K

$ 956.10K
$ 956.10K$ 956.10K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

MATIC

Had Pasaran semasa Cryvantis ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 171.20K. Bekalan edaran CRYVANTIS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 956.10K.

Cryvantis Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000811
$ 0.0000811$ 0.0000811
24J Rendah
$ 0.00010288
$ 0.00010288$ 0.00010288
24J Tinggi

$ 0.0000811
$ 0.0000811$ 0.0000811

$ 0.00010288
$ 0.00010288$ 0.00010288

--
----

--
----

+5.72%

+0.56%

-50.47%

-50.47%

Cryvantis (CRYVANTIS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Cryvantis hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000005324+0.56%
30 Hari$ -0.00042439-81.62%
60 Hari$ -0.01990439-99.53%
90 Hari$ -0.01990439-99.53%
Perubahan Harga Cryvantis Hari Ini

Hari ini, CRYVANTIS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000005324 (+0.56%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCryvantis

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00042439 (-81.62%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Cryvantis

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CRYVANTIS mengalami perubahan sebanyak $ -0.01990439 (-99.53%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Cryvantis

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01990439 (-99.53%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cryvantis (CRYVANTIS)?

Semak Cryvantishalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Cryvantis

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Cryvantis pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Cryvantis?

Several key factors influence Cryvantis (CRYVANTIS) prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market sentiment
4. Bitcoin and major altcoin price movements
5. Exchange listings and availability
6. Project development updates and roadmap progress
7. Community adoption and user growth
8. Regulatory news affecting crypto markets
9. Investor speculation and market manipulation
10. Technical analysis patterns and support/resistance levels

Mengapa orang ingin tahu harga Cryvantis hari ini?

People want to know Cryvantis (CRYVANTIS) price today for several key reasons:

Trading decisions: Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking: Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market analysis: Price data helps identify trends, patterns, and potential opportunities.

Risk management: Current prices enable proper position sizing and stop-loss calculations.

FOMO prevention: Staying updated prevents missing significant price movements or market opportunities.

Due diligence: Price monitoring is essential for making informed investment decisions in volatile crypto markets.

Ramalan Harga untuk Cryvantis

Cryvantis (CRYVANTIS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CRYVANTIS pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Cryvantis (CRYVANTIS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Cryvantis berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Cryvantis yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk CRYVANTIS ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Cryvantis Ramalan Harga.

Perihal Cryvantis

CRYVANTIS is a digital asset designed to facilitate transactions within a decentralized network. It operates on a blockchain technology that employs a consensus model to validate transactions and secure the network. The primary purpose of CRYVANTIS is to enable peer-to-peer transactions, providing a decentralized method of exchange that is not reliant on traditional financial institutions. It also plays a role in the governance of the network, with holders of the asset having a say in the development and future direction of the platform. The asset's issuance model is based on mining, with a fixed supply to maintain its value. CRYVANTIS is typically used within its native ecosystem for transactions, governance, and as a store of value.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Cryvantis dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Cryvantis? Membeli CRYVANTIS adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Cryvantis. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Cryvantis (CRYVANTIS) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Cryvantis akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Cryvantis (CRYVANTIS)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Cryvantis

Memiliki Cryvantis membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Cryvantis (CRYVANTIS) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Cryvantis (CRYVANTIS)

AI × Quantum=cryvantis. The Infinite Computing Era.

Cryvantis Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cryvantis, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Cryvantis Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cryvantis

Berapakah nilai 1 Cryvantis pada tahun 2030?
Jika Cryvantis berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Cryvantis berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:10:17 (UTC+8)

Cryvantis (CRYVANTIS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Cryvantis

CRYVANTIS USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek CRYVANTIS dengan leveraj. Terokai CRYVANTIS dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Cryvantis (CRYVANTIS) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Cryvantis langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
CRYVANTIS/USDT
$0.00009561
$0.00009561$0.00009561
+0.56%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04054
$0.04054$0.04054

+102.70%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1082
$0.1082$0.1082

+13.89%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0008586
$0.0008586$0.0008586

+70.76%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000002397
$0.0000002397$0.0000002397

+84.38%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00234
$0.00234$0.00234

+61.37%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003890
$0.000003890$0.000003890

+49.61%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007980
$0.00007980$0.00007980

+29.77%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CRYVANTIS-ke-USD

Jumlah

CRYVANTIS
CRYVANTIS
USD
USD

1 CRYVANTIS = 0.00009561 USD