Cisco Systems Harga Hari Ini

Harga langsung Cisco Systems (CSCOON) hari ini ialah $ 71.63, dengan 0.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CSCOON kepada USD penukaran adalah $ 71.63 setiap CSCOON.

Cisco Systems kini berada pada kedudukan #1857 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.78M, dengan bekalan edaran sebanyak 24.79K CSCOON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CSCOON didagangkan antara $ 70.97 (rendah) dan $ 74.48 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 75.27336087226887, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 66.14352617950215.

Dalam prestasi jangka pendek, CSCOON dipindahkan +0.13% dalam sejam terakhir dan -4.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 60.31K.

Cisco Systems (CSCOON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1857 Modal Pasaran $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Kelantangan (24J) $ 60.31K$ 60.31K $ 60.31K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Bekalan Peredaran 24.79K 24.79K 24.79K Jumlah Bekalan 24,789.05902531 24,789.05902531 24,789.05902531 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Cisco Systems ialah $ 1.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.31K. Bekalan edaran CSCOON ialah 24.79K, dengan jumlah bekalan sebanyak 24789.05902531. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.78M.