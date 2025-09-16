Lagi Mengenai CSIGMA

cSigma FinanceHargae(CSIGMA)

1 CSIGMA ke USD Harga Langsung:

cSigma Finance (CSIGMA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:30:26 (UTC+8)

cSigma Finance (CSIGMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

0.00%

-1.42%

-1.53%

-1.53%

cSigma Finance (CSIGMA) harga masa nyata ialah $ 0.01035. Sepanjang 24 jam yang lalu, CSIGMA didagangkan antara $ 0.01035 rendah dan $ 0.0105 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CSIGMA sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, CSIGMA telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -1.42% dalam 24 jam dan -1.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

cSigma Finance (CSIGMA) Maklumat Pasaran

ETH

Had Pasaran semasa cSigma Finance ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.25K. Bekalan edaran CSIGMA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.35M.

cSigma Finance (CSIGMA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk cSigma Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001491-1.42%
30 Hari$ -0.00017-1.62%
60 Hari$ +0.00127+13.98%
90 Hari$ -0.00275-21.00%
Perubahan Harga cSigma Finance Hari Ini

Hari ini, CSIGMA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001491 (-1.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HaricSigma Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00017 (-1.62%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari cSigma Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CSIGMA mengalami perubahan sebanyak $ +0.00127 (+13.98%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari cSigma Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00275 (-21.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga cSigma Finance (CSIGMA)?

Semak cSigma Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu cSigma Finance (CSIGMA)

cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield.

cSigma Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus cSigma Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CSIGMA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang cSigma Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian cSigma Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

cSigma Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai cSigma Finance (CSIGMA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset cSigma Finance (CSIGMA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk cSigma Finance.

Semak cSigma Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik cSigma Finance (CSIGMA)

Memahami tokenomik cSigma Finance (CSIGMA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CSIGMA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli cSigma Finance (CSIGMA)

Mencari cara membeli cSigma Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah cSigma Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CSIGMA kepada Mata Wang Tempatan

1 cSigma Finance(CSIGMA) ke VND
272.36025
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke AUD
A$0.0154215
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke GBP
0.0075555
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke EUR
0.008694
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke USD
$0.01035
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke MYR
RM0.04347
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke TRY
0.4271445
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke JPY
¥1.5111
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke ARS
ARS$15.131493
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke RUB
0.8595675
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke INR
0.9108
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke IDR
Rp169.672104
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke KRW
14.2955235
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke PHP
0.5881905
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke EGP
￡E.0.497628
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke BRL
R$0.0549585
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke CAD
C$0.0141795
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke BDT
1.26063
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke NGN
15.4476855
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke COP
$40.2723675
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke ZAR
R.0.1795725
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke UAH
0.4261095
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke VES
Bs1.656
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke CLP
$9.82215
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke PKR
Rs2.937744
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke KZT
5.600592
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke THB
฿0.3275775
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke TWD
NT$0.3112245
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke AED
د.إ0.0379845
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke CHF
Fr0.008073
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke HKD
HK$0.080523
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke AMD
֏3.95784
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke MAD
.د.م0.0928395
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke MXN
$0.189819
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke SAR
ريال0.0388125
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke PLN
0.0371565
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke RON
лв0.0441945
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke SEK
kr0.0955305
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke BGN
лв0.0170775
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke HUF
Ft3.404529
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke CZK
0.2124855
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke KWD
د.ك0.00315675
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke ILS
0.0344655
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke AOA
Kz9.4347495
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke BHD
.د.ب0.00390195
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke BMD
$0.01035
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke DKK
kr0.065205
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke HNL
L0.2714805
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke MUR
0.4683375
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke NAD
$0.1797795
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke NOK
kr0.101223
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke NZD
$0.0172845
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke PAB
B/.0.01035
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke PGK
K0.043263
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke QAR
ر.ق0.037674
1 cSigma Finance(CSIGMA) ke RSD
дин.1.0239255

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang cSigma Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web cSigma Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai cSigma Finance

Berapakah nilai cSigma Finance (CSIGMA) hari ini?
Harga langsung CSIGMA dalam USD ialah 0.01035 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CSIGMA ke USD?
Harga semasa CSIGMA ke USD ialah $ 0.01035. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran cSigma Finance?
Had pasaran untuk CSIGMA ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CSIGMA?
Bekalan edaran CSIGMA ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CSIGMA?
CSIGMA mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CSIGMA?
CSIGMA melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan CSIGMA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CSIGMAialah $ 1.25K USD.
Adakah CSIGMA akan naik lebih tinggi tahun ini?
CSIGMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CSIGMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:30:26 (UTC+8)

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

