Tokenomik cSigma Finance (CSIGMA)

Lihat cerapan utama tentang cSigma Finance (CSIGMA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
cSigma Finance (CSIGMA) Maklumat

cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield.

Laman Web Rasmi:
https://www.csigma.finance/
Kertas putih:
https://csigma-edge.gitbook.io/csigma-edge
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x53162ec0adae49f21515bb8ca91534dd3872c8db

cSigma Finance (CSIGMA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk cSigma Finance (CSIGMA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.26M
$ 10.26M$ 10.26M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.035
$ 0.035$ 0.035
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.01026
$ 0.01026$ 0.01026

Tokenomik cSigma Finance (CSIGMA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik cSigma Finance (CSIGMA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CSIGMA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CSIGMA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CSIGMA, terokai CSIGMA harga langsung token!

Cara Membeli CSIGMA

Berminat untuk menambah cSigma Finance (CSIGMA) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli CSIGMA, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

cSigma Finance (CSIGMA) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga CSIGMA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

CSIGMA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CSIGMA? Halaman ramalan harga CSIGMA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.