$0.003033
Carbon Browser (CSIX) Carta Harga Langsung
Carbon Browser (CSIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.003
$ 0.003$ 0.003
24J Rendah
$ 0.003152
$ 0.003152$ 0.003152
24J Tinggi

$ 0.003
$ 0.003$ 0.003

$ 0.003152
$ 0.003152$ 0.003152

$ 0.43147586530127835
$ 0.43147586530127835$ 0.43147586530127835

$ 0.002813122353859727
$ 0.002813122353859727$ 0.002813122353859727

-0.85%

-0.38%

+3.16%

+3.16%

Carbon Browser (CSIX) harga masa nyata ialah $ 0.003033. Sepanjang 24 jam yang lalu, CSIX didagangkan antara $ 0.003 rendah dan $ 0.003152 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CSIX sepanjang masa ialah $ 0.43147586530127835, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002813122353859727.

Dari segi prestasi jangka pendek, CSIX telah berubah sebanyak -0.85% sejak sejam yang lalu, -0.38% dalam 24 jam dan +3.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Carbon Browser (CSIX) Maklumat Pasaran

No.2105

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

$ 35.91K
$ 35.91K$ 35.91K

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

396.59M
396.59M 396.59M

939,599,261.3839558
939,599,261.3839558 939,599,261.3839558

BSC

Had Pasaran semasa Carbon Browser ialah $ 1.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 35.91K. Bekalan edaran CSIX ialah 396.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 939599261.3839558. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.85M.

Carbon Browser (CSIX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Carbon Browser hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001188-0.38%
30 Hari$ -0.000547-15.28%
60 Hari$ -0.000767-20.19%
90 Hari$ -0.001237-28.97%
Perubahan Harga Carbon Browser Hari Ini

Hari ini, CSIX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001188 (-0.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCarbon Browser

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000547 (-15.28%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Carbon Browser

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CSIX mengalami perubahan sebanyak $ -0.000767 (-20.19%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Carbon Browser

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001237 (-28.97%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Carbon Browser (CSIX)?

Semak Carbon Browserhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Carbon Browser (CSIX)

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

Carbon Browser tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Carbon Browser pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CSIX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Carbon Browser di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Carbon Browser anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Carbon Browser Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Carbon Browser (CSIX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Carbon Browser (CSIX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Carbon Browser.

Semak Carbon Browser ramalan harga sekarang!

Tokenomik Carbon Browser (CSIX)

Memahami tokenomik Carbon Browser (CSIX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CSIX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Carbon Browser (CSIX)

Mencari cara membeli Carbon Browser? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Carbon Browser di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CSIX kepada Mata Wang Tempatan

1 Carbon Browser(CSIX) ke VND
79.813395
1 Carbon Browser(CSIX) ke AUD
A$0.00451917
1 Carbon Browser(CSIX) ke GBP
0.00221409
1 Carbon Browser(CSIX) ke EUR
0.00254772
1 Carbon Browser(CSIX) ke USD
$0.003033
1 Carbon Browser(CSIX) ke MYR
RM0.0127386
1 Carbon Browser(CSIX) ke TRY
0.12523257
1 Carbon Browser(CSIX) ke JPY
¥0.445851
1 Carbon Browser(CSIX) ke ARS
ARS$4.44719691
1 Carbon Browser(CSIX) ke RUB
0.2511324
1 Carbon Browser(CSIX) ke INR
0.26708598
1 Carbon Browser(CSIX) ke IDR
Rp49.72130352
1 Carbon Browser(CSIX) ke KRW
4.18920993
1 Carbon Browser(CSIX) ke PHP
0.17263836
1 Carbon Browser(CSIX) ke EGP
￡E.0.14597829
1 Carbon Browser(CSIX) ke BRL
R$0.0160749
1 Carbon Browser(CSIX) ke CAD
C$0.00415521
1 Carbon Browser(CSIX) ke BDT
0.3694194
1 Carbon Browser(CSIX) ke NGN
4.53360708
1 Carbon Browser(CSIX) ke COP
$11.84765625
1 Carbon Browser(CSIX) ke ZAR
R.0.05262255
1 Carbon Browser(CSIX) ke UAH
0.12486861
1 Carbon Browser(CSIX) ke VES
Bs0.48528
1 Carbon Browser(CSIX) ke CLP
$2.878317
1 Carbon Browser(CSIX) ke PKR
Rs0.86088672
1 Carbon Browser(CSIX) ke KZT
1.64121696
1 Carbon Browser(CSIX) ke THB
฿0.09617643
1 Carbon Browser(CSIX) ke TWD
NT$0.09150561
1 Carbon Browser(CSIX) ke AED
د.إ0.01113111
1 Carbon Browser(CSIX) ke CHF
Fr0.00239607
1 Carbon Browser(CSIX) ke HKD
HK$0.02359674
1 Carbon Browser(CSIX) ke AMD
֏1.1598192
1 Carbon Browser(CSIX) ke MAD
.د.م0.02720601
1 Carbon Browser(CSIX) ke MXN
$0.05559489
1 Carbon Browser(CSIX) ke SAR
ريال0.01137375
1 Carbon Browser(CSIX) ke PLN
0.0109188
1 Carbon Browser(CSIX) ke RON
лв0.01298124
1 Carbon Browser(CSIX) ke SEK
kr0.02805525
1 Carbon Browser(CSIX) ke BGN
лв0.00500445
1 Carbon Browser(CSIX) ke HUF
Ft1.00164825
1 Carbon Browser(CSIX) ke CZK
0.06251013
1 Carbon Browser(CSIX) ke KWD
د.ك0.000925065
1 Carbon Browser(CSIX) ke ILS
0.01013022
1 Carbon Browser(CSIX) ke AOA
Kz2.76479181
1 Carbon Browser(CSIX) ke BHD
.د.ب0.001140408
1 Carbon Browser(CSIX) ke BMD
$0.003033
1 Carbon Browser(CSIX) ke DKK
kr0.01916856
1 Carbon Browser(CSIX) ke HNL
L0.07955559
1 Carbon Browser(CSIX) ke MUR
0.13724325
1 Carbon Browser(CSIX) ke NAD
$0.05268321
1 Carbon Browser(CSIX) ke NOK
kr0.0297234
1 Carbon Browser(CSIX) ke NZD
$0.00506511
1 Carbon Browser(CSIX) ke PAB
B/.0.003033
1 Carbon Browser(CSIX) ke PGK
K0.01267794
1 Carbon Browser(CSIX) ke QAR
ر.ق0.01104012
1 Carbon Browser(CSIX) ke RSD
дин.0.30111624

Carbon Browser Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Carbon Browser, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Carbon Browser Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Carbon Browser

Berapakah nilai Carbon Browser (CSIX) hari ini?
Harga langsung CSIX dalam USD ialah 0.003033 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CSIX ke USD?
Harga semasa CSIX ke USD ialah $ 0.003033. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Carbon Browser?
Had pasaran untuk CSIX ialah $ 1.20M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CSIX?
Bekalan edaran CSIX ialah 396.59M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CSIX?
CSIX mencapai harga ATH sebanyak 0.43147586530127835 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CSIX?
CSIX melihat harga ATL sebanyak 0.002813122353859727 USD.
Berapakah jumlah dagangan CSIX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CSIXialah $ 35.91K USD.
Adakah CSIX akan naik lebih tinggi tahun ini?
CSIX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CSIXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CSIX-ke-USD

Jumlah

CSIX
CSIX
USD
USD

1 CSIX = 0.003033 USD

Berdagang CSIX

CSIXUSDT
$0.003033
$0.003033$0.003033
-0.38%

