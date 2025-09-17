Apakah itu CASPER (CSPR)

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CASPER Berapakah nilai CASPER (CSPR) hari ini? Harga langsung CSPR dalam USD ialah 0.009701 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CSPR ke USD? $ 0.009701 . Lihat Harga semasa CSPR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran CASPER? Had pasaran untuk CSPR ialah $ 130.17M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CSPR? Bekalan edaran CSPR ialah 13.42B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CSPR? CSPR mencapai harga ATH sebanyak 1.36330943 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CSPR? CSPR melihat harga ATL sebanyak 0.006247679314270495 USD . Berapakah jumlah dagangan CSPR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CSPRialah $ 70.20K USD . Adakah CSPR akan naik lebih tinggi tahun ini? CSPR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CSPRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

CASPER (CSPR) Kemas Kini Industri Penting

