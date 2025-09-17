Lagi Mengenai CSPR

$0.009703
CASPER (CSPR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:16:49 (UTC+8)

CASPER (CSPR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.009573
24J Rendah
$ 0.010128
24J Tinggi

$ 0.009573
$ 0.010128
$ 1.36330943
$ 0.006247679314270495
-0.08%

+0.25%

-1.44%

-1.44%

CASPER (CSPR) harga masa nyata ialah $ 0.009701. Sepanjang 24 jam yang lalu, CSPR didagangkan antara $ 0.009573 rendah dan $ 0.010128 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CSPR sepanjang masa ialah $ 1.36330943, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.006247679314270495.

Dari segi prestasi jangka pendek, CSPR telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +0.25% dalam 24 jam dan -1.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CASPER (CSPR) Maklumat Pasaran

No.306

$ 130.17M
$ 70.20K
$ 134.77M
13.42B
13,892,294,072
2021-05-11 00:00:00

CSPR

Had Pasaran semasa CASPER ialah $ 130.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 70.20K. Bekalan edaran CSPR ialah 13.42B, dengan jumlah bekalan sebanyak 13892294072. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 134.77M.

CASPER (CSPR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk CASPER hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000242+0.25%
30 Hari$ -0.000846-8.03%
60 Hari$ -0.002441-20.11%
90 Hari$ -0.000852-8.08%
Perubahan Harga CASPER Hari Ini

Hari ini, CSPR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000242 (+0.25%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCASPER

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000846 (-8.03%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari CASPER

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CSPR mengalami perubahan sebanyak $ -0.002441 (-20.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari CASPER

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000852 (-8.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CASPER (CSPR)?

Semak CASPERhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu CASPER (CSPR)

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

CASPER tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CASPER pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CSPR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang CASPER di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CASPER anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CASPER Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CASPER (CSPR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CASPER (CSPR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CASPER.

Semak CASPER ramalan harga sekarang!

Tokenomik CASPER (CSPR)

Memahami tokenomik CASPER (CSPR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CSPR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CASPER (CSPR)

Mencari cara membeli CASPER? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CASPER di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CSPR kepada Mata Wang Tempatan

1 CASPER(CSPR) ke VND
255.281815
1 CASPER(CSPR) ke AUD
A$0.01445449
1 CASPER(CSPR) ke GBP
0.00708173
1 CASPER(CSPR) ke EUR
0.00814884
1 CASPER(CSPR) ke USD
$0.009701
1 CASPER(CSPR) ke MYR
RM0.0407442
1 CASPER(CSPR) ke TRY
0.40036027
1 CASPER(CSPR) ke JPY
¥1.416346
1 CASPER(CSPR) ke ARS
ARS$14.20342812
1 CASPER(CSPR) ke RUB
0.8071232
1 CASPER(CSPR) ke INR
0.85349398
1 CASPER(CSPR) ke IDR
Rp159.03276144
1 CASPER(CSPR) ke KRW
13.38068631
1 CASPER(CSPR) ke PHP
0.55140484
1 CASPER(CSPR) ke EGP
￡E.0.46652109
1 CASPER(CSPR) ke BRL
R$0.05131829
1 CASPER(CSPR) ke CAD
C$0.01329037
1 CASPER(CSPR) ke BDT
1.1815818
1 CASPER(CSPR) ke NGN
14.50066676
1 CASPER(CSPR) ke COP
$37.74707605
1 CASPER(CSPR) ke ZAR
R.0.16811833
1 CASPER(CSPR) ke UAH
0.39939017
1 CASPER(CSPR) ke VES
Bs1.55216
1 CASPER(CSPR) ke CLP
$9.206249
1 CASPER(CSPR) ke PKR
Rs2.75353184
1 CASPER(CSPR) ke KZT
5.24940512
1 CASPER(CSPR) ke THB
฿0.30732768
1 CASPER(CSPR) ke TWD
NT$0.2920001
1 CASPER(CSPR) ke AED
د.إ0.03560267
1 CASPER(CSPR) ke CHF
Fr0.00756678
1 CASPER(CSPR) ke HKD
HK$0.07547378
1 CASPER(CSPR) ke AMD
֏3.7096624
1 CASPER(CSPR) ke MAD
.د.م0.08701797
1 CASPER(CSPR) ke MXN
$0.17743129
1 CASPER(CSPR) ke SAR
ريال0.03637875
1 CASPER(CSPR) ke PLN
0.03472958
1 CASPER(CSPR) ke RON
лв0.04132626
1 CASPER(CSPR) ke SEK
kr0.08954023
1 CASPER(CSPR) ke BGN
лв0.01600665
1 CASPER(CSPR) ke HUF
Ft3.18377119
1 CASPER(CSPR) ke CZK
0.19877349
1 CASPER(CSPR) ke KWD
د.ك0.002949104
1 CASPER(CSPR) ke ILS
0.03230433
1 CASPER(CSPR) ke AOA
Kz8.84314057
1 CASPER(CSPR) ke BHD
.د.ب0.003657277
1 CASPER(CSPR) ke BMD
$0.009701
1 CASPER(CSPR) ke DKK
kr0.06101929
1 CASPER(CSPR) ke HNL
L0.25445723
1 CASPER(CSPR) ke MUR
0.43897025
1 CASPER(CSPR) ke NAD
$0.16850637
1 CASPER(CSPR) ke NOK
kr0.09468176
1 CASPER(CSPR) ke NZD
$0.01620067
1 CASPER(CSPR) ke PAB
B/.0.009701
1 CASPER(CSPR) ke PGK
K0.04055018
1 CASPER(CSPR) ke QAR
ر.ق0.03531164
1 CASPER(CSPR) ke RSD
дин.0.95797375

CASPER Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CASPER, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web CASPER Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CASPER

Berapakah nilai CASPER (CSPR) hari ini?
Harga langsung CSPR dalam USD ialah 0.009701 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CSPR ke USD?
Harga semasa CSPR ke USD ialah $ 0.009701. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CASPER?
Had pasaran untuk CSPR ialah $ 130.17M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CSPR?
Bekalan edaran CSPR ialah 13.42B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CSPR?
CSPR mencapai harga ATH sebanyak 1.36330943 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CSPR?
CSPR melihat harga ATL sebanyak 0.006247679314270495 USD.
Berapakah jumlah dagangan CSPR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CSPRialah $ 70.20K USD.
Adakah CSPR akan naik lebih tinggi tahun ini?
CSPR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CSPRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

