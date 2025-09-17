Lagi Mengenai CSWAP

ChainSwap Harga (CSWAP)

1 CSWAP ke USD Harga Langsung:

$0.007
$0.007$0.007
-8.49%1D
USD
ChainSwap (CSWAP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:17:03 (UTC+8)

ChainSwap (CSWAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.007
$ 0.007$ 0.007
24J Rendah
$ 0.00816
$ 0.00816$ 0.00816
24J Tinggi

$ 0.007
$ 0.007$ 0.007

$ 0.00816
$ 0.00816$ 0.00816

$ 0.22804046064045336
$ 0.22804046064045336$ 0.22804046064045336

$ 0.001302420935978168
$ 0.001302420935978168$ 0.001302420935978168

-1.18%

-8.49%

+7.38%

+7.38%

ChainSwap (CSWAP) harga masa nyata ialah $ 0.00756. Sepanjang 24 jam yang lalu, CSWAP didagangkan antara $ 0.007 rendah dan $ 0.00816 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CSWAP sepanjang masa ialah $ 0.22804046064045336, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001302420935978168.

Dari segi prestasi jangka pendek, CSWAP telah berubah sebanyak -1.18% sejak sejam yang lalu, -8.49% dalam 24 jam dan +7.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ChainSwap (CSWAP) Maklumat Pasaran

No.1292

$ 6.99M
$ 6.99M$ 6.99M

$ 6.24K
$ 6.24K$ 6.24K

$ 7.56M
$ 7.56M$ 7.56M

924.29M
924.29M 924.29M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

986,613,651
986,613,651 986,613,651

92.42%

ETH

Had Pasaran semasa ChainSwap ialah $ 6.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.24K. Bekalan edaran CSWAP ialah 924.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 986613651. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.56M.

ChainSwap (CSWAP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ChainSwap hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006494-8.49%
30 Hari$ -0.00396-34.38%
60 Hari$ -0.00433-36.42%
90 Hari$ +0.0006+8.62%
Perubahan Harga ChainSwap Hari Ini

Hari ini, CSWAP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0006494 (-8.49%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariChainSwap

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00396 (-34.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ChainSwap

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CSWAP mengalami perubahan sebanyak $ -0.00433 (-36.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ChainSwap

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0006 (+8.62%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ChainSwap (CSWAP)?

Semak ChainSwaphalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ChainSwap (CSWAP)

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

ChainSwap tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ChainSwap pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CSWAP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ChainSwap di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ChainSwap anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ChainSwap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ChainSwap (CSWAP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ChainSwap (CSWAP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ChainSwap.

Semak ChainSwap ramalan harga sekarang!

Tokenomik ChainSwap (CSWAP)

Memahami tokenomik ChainSwap (CSWAP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CSWAP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ChainSwap (CSWAP)

Mencari cara membeli ChainSwap? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ChainSwap di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CSWAP kepada Mata Wang Tempatan

1 ChainSwap(CSWAP) ke VND
198.9414
1 ChainSwap(CSWAP) ke AUD
A$0.0112644
1 ChainSwap(CSWAP) ke GBP
0.0055188
1 ChainSwap(CSWAP) ke EUR
0.0063504
1 ChainSwap(CSWAP) ke USD
$0.00756
1 ChainSwap(CSWAP) ke MYR
RM0.031752
1 ChainSwap(CSWAP) ke TRY
0.3120012
1 ChainSwap(CSWAP) ke JPY
¥1.10376
1 ChainSwap(CSWAP) ke ARS
ARS$11.0687472
1 ChainSwap(CSWAP) ke RUB
0.628992
1 ChainSwap(CSWAP) ke INR
0.6651288
1 ChainSwap(CSWAP) ke IDR
Rp123.9344064
1 ChainSwap(CSWAP) ke KRW
10.4275836
1 ChainSwap(CSWAP) ke PHP
0.4297104
1 ChainSwap(CSWAP) ke EGP
￡E.0.3635604
1 ChainSwap(CSWAP) ke BRL
R$0.0399924
1 ChainSwap(CSWAP) ke CAD
C$0.0103572
1 ChainSwap(CSWAP) ke BDT
0.920808
1 ChainSwap(CSWAP) ke NGN
11.3003856
1 ChainSwap(CSWAP) ke COP
$29.416338
1 ChainSwap(CSWAP) ke ZAR
R.0.1310148
1 ChainSwap(CSWAP) ke UAH
0.3112452
1 ChainSwap(CSWAP) ke VES
Bs1.2096
1 ChainSwap(CSWAP) ke CLP
$7.17444
1 ChainSwap(CSWAP) ke PKR
Rs2.1458304
1 ChainSwap(CSWAP) ke KZT
4.0908672
1 ChainSwap(CSWAP) ke THB
฿0.2395008
1 ChainSwap(CSWAP) ke TWD
NT$0.227556
1 ChainSwap(CSWAP) ke AED
د.إ0.0277452
1 ChainSwap(CSWAP) ke CHF
Fr0.0058968
1 ChainSwap(CSWAP) ke HKD
HK$0.0588168
1 ChainSwap(CSWAP) ke AMD
֏2.890944
1 ChainSwap(CSWAP) ke MAD
.د.م0.0678132
1 ChainSwap(CSWAP) ke MXN
$0.1382724
1 ChainSwap(CSWAP) ke SAR
ريال0.02835
1 ChainSwap(CSWAP) ke PLN
0.0270648
1 ChainSwap(CSWAP) ke RON
лв0.0322056
1 ChainSwap(CSWAP) ke SEK
kr0.0697788
1 ChainSwap(CSWAP) ke BGN
лв0.012474
1 ChainSwap(CSWAP) ke HUF
Ft2.4811164
1 ChainSwap(CSWAP) ke CZK
0.1549044
1 ChainSwap(CSWAP) ke KWD
د.ك0.00229824
1 ChainSwap(CSWAP) ke ILS
0.0251748
1 ChainSwap(CSWAP) ke AOA
Kz6.8914692
1 ChainSwap(CSWAP) ke BHD
.د.ب0.00285012
1 ChainSwap(CSWAP) ke BMD
$0.00756
1 ChainSwap(CSWAP) ke DKK
kr0.0475524
1 ChainSwap(CSWAP) ke HNL
L0.1982988
1 ChainSwap(CSWAP) ke MUR
0.34209
1 ChainSwap(CSWAP) ke NAD
$0.1313172
1 ChainSwap(CSWAP) ke NOK
kr0.0737856
1 ChainSwap(CSWAP) ke NZD
$0.0126252
1 ChainSwap(CSWAP) ke PAB
B/.0.00756
1 ChainSwap(CSWAP) ke PGK
K0.0316008
1 ChainSwap(CSWAP) ke QAR
ر.ق0.0275184
1 ChainSwap(CSWAP) ke RSD
дин.0.74655

ChainSwap Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ChainSwap, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ChainSwap Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ChainSwap

Berapakah nilai ChainSwap (CSWAP) hari ini?
Harga langsung CSWAP dalam USD ialah 0.00756 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CSWAP ke USD?
Harga semasa CSWAP ke USD ialah $ 0.00756. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ChainSwap?
Had pasaran untuk CSWAP ialah $ 6.99M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CSWAP?
Bekalan edaran CSWAP ialah 924.29M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CSWAP?
CSWAP mencapai harga ATH sebanyak 0.22804046064045336 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CSWAP?
CSWAP melihat harga ATL sebanyak 0.001302420935978168 USD.
Berapakah jumlah dagangan CSWAP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CSWAPialah $ 6.24K USD.
Adakah CSWAP akan naik lebih tinggi tahun ini?
CSWAP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CSWAPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:17:03 (UTC+8)

ChainSwap (CSWAP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

