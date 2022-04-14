Tokenomik ChainSwap (CSWAP)

Lihat cerapan utama tentang ChainSwap (CSWAP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

ChainSwap (CSWAP) Maklumat

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

Laman Web Rasmi:
https://www.chainswap.tech/
Kertas putih:
https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca

ChainSwap (CSWAP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ChainSwap (CSWAP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.39M
$ 6.39M$ 6.39M
Jumlah Bekalan:
$ 986.61M
$ 986.61M$ 986.61M
Bekalan Edaran:
$ 924.29M
$ 924.29M$ 924.29M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 6.91M
$ 6.91M
$ 6.91M$ 6.91M
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0.215
$ 0.215
$ 0.215$ 0.215
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001302420935978168
$ 0.001302420935978168$ 0.001302420935978168
Harga Semasa:
$ 0.00691
$ 0.00691$ 0.00691

Tokenomik ChainSwap (CSWAP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ChainSwap (CSWAP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CSWAP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CSWAP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CSWAP, terokai CSWAP harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.